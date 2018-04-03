Британские эксперты по химическому оружию из лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта именно нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Однако они не располагают доказательствами того, что это вещество было произведено именно в России, заявил в интервью Sky News директор лаборатории Гэри Эйткенхед, передает Радио Свобода.

По его словам, специалистам не удалось установить «точный источник» того вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Эйткенхед уточнил, что это и не входило в круг их обязанностей.

Специалисты передали результаты своего исследования британскому правительству, которое, «используя и ряд других источников», пришло к выводу о том, что за отравлением в Солсбери стояла Россия.

Москва категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери, в результате которого Сергей и Юлия Скрипаль получили тяжелые отравления. Юлия Скрипаль в конце марта, как утверждается, пришла в себя, ее отец по-прежнему в критическом состоянии.