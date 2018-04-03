Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры в возрасте 44 лет.

Бьорндален — самый титулованный биатлонист в истории. Он одержал 95 побед на этапах Кубка мира, выиграл 20 золотых медалей чемпионатов мира и восемь раз становился первым на Олимпийских играх.

Норвежец шесть раз выигрывал Кубок мира. Первый раз — в сезоне-1997/98, последний — одиннадцать лет спустя.

В этом сезоне Бьорндален был намерен принять участие в своих седьмых Олимпийских играх, но не смог отобраться в команду. Лучшим результатом Уле-Эйнара в сезоне является 12-е место в спринте на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Во время пресс-конференции норвежец сказал, что осенью у него были проблемы с сердцем.

Отметим, что в 2016 году Бьорндален одержал победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

В 2016 году Бьорндален женился на четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. Вскоре в Минске у них родилась дочь Ксения.