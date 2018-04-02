Белорусский рубль снова укрепился к корзине, а вот курс российского рубля снизился. Что сейчас угрожает российской валюте? Как будут вести себя доллар, евро и российский рубль на текущей неделе? Почему белорусам не стоит бояться девальвации, «спрогнозированной» МВФ?

Об этом рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Динамика курсов была не очень активной на минувшей неделе. Доллар вырос на 0,07%, евро вырос на 0,02%, российский рубль подешевел на 0,3%. В результате падение российского рубля перевесило незначительный рост доллара и евро. В целом белорусский рубль укрепился, корзина подешевела на 0,12%. Характерно, что в течение недели и доллар, и российский рубль, и валютная корзина обновили минимум с начала года, хотя к пятнице немного от этих минимумов оттолкнулись и подросли.

Российский рубль ждет коррекция?

– По сути белорусский рубль укрепился за счет снижения российского рубля. Снижению рубля в свою очередь помогло незначительное снижение нефти, которое произошло в течение недели – буквально с 70,5 до 69,5 долларов за баррель марки Brent.

Также на российский рубль давит риск новых возможных финансовых санкций. Сейчас Лондон, где находится крупнейший денежный рынок, на котором обычно размещаются и обращаются еврооблигации, в качестве возможной меры решил рассмотреть запрет на доступ зарубежных инвесторов к российским облигациям. Если этот запрет реализуется, то российский рубль может ждать серьезная коррекция, но пока тут конкретики мало, все на уровне обсуждения возможностей.

Динамики пока не ожидается

– На текущей неделе сильной динамики на валютном рынке быть не должно. Доллар и евро с высокой вероятностью останутся вблизи текущих уровней – т.е. 1,95 для доллара и 2,40 для евро. Российский рубль может немного снизиться – до 3,39 за 100 российских.

Реальной угрозы девальвации нет

На минувшей неделе на конференции Международного валютного фонда было заявлено, что макроэкономической ситуации в Беларуси может угрожать девальвация. Насколько высоки такие риски?

– Мне кажется, тут многие неправильно поняли заявление Баса Беккера, – отметил Вадим Иосуб. – Речь вообще не шла о каких-то новостях или каких-то новых цифрах, касающихся Беларуси. Прозвучали вещи, о которых уже шла речь в последнем докладе МВФ, касающемся Беларуси. Золотовалютные резервы страны не достаточны для того, чтобы самостоятельно обслуживать госдолг. Для обслуживания госдолга страна остро нуждается в рефинансировании части этого госдолга. В теории, если страна будет лишена возможности рефинансировать долг, делать новые заимствования, речь может идти о девальвации.

На самом деле в такой ситуации Беларусь существует уже много лет, в таком открытии – никакой новости. Это было проговоре качестве теоретического моделирования: что будет, если мы не сможет рефинансировать.

Речи о какой-то реальной угрозе не идет. Речи о том, что надо все бросить и бежать в обменник, тоже не идет.

Просто были озвучены риски, о которых чуть ли не ежедневно говорят в течение нескольких лет все финансовые эксперты.