Эксперт объяснила, почему в Беларуси распадается почти половина браков.

По данным Белстата, разводиться белорусы стали реже, однако по соотношению количество разводов на тысячу браков достаточно высокое. В 2017 году было 483 развода на одну тысячу браков, в 2016 году — 506. Как видим, почти половина браков в Беларуси распадается.

По мнению психолога и медиатора Олеси Пономаренко, семейные отношения претерпевают изменения, изменяется модель брака.

– Во времена СССР была принята традиционная, патриархальная семья: главенство мужчины, который решает вопросы по взаимодействию с внешним миром, в то время как женщина отвечает за отношения в семье, за порядок и воспитание детей.

Сейчас мы находимся в переходе к партнерским отношениям. Общество меняется, растет. Женщины имеют большие возможности для самореализации и для заработка. Многие женщины зарабатывают больше мужчин и более успешны. Мужчины столкнулись с тем, что женщины перестали находиться там, где они привыкли: на кухне, с детьми и т.д.

Они растеряны и не понимают, как взаимодействовать с женщинами, которые независимы. И здесь начинается много конфликтов. Выход находится в том, чтобы признать: мы с тобой равны, никто из нас не главный и не второстепенный. В партнерском браке главенство распределяется по областям, где каждый из супругов более компетентен.

Второй пункт – уважение и доверие. И третье – распределение того, как мы будем вести наш совместный бюджет. Это три обязательных условия для партнерского брака.

Олеся Пономаренко отмечает: со временем институт семьи будет сильно меняться.

– Семья останется, но в другом виде, чем есть сейчас. Мужчин намного меньше, чем женщин. И в нашей стране 95 % мужчин параллельно имеют внебрачные связи. Я это вижу постоянно. Это уже почти норма общества, и женщины с этим соглашаются. Некоторые объясняют это так: если мы разведемся из-за любовницы, я останусь одна или сама стану чьей-то любовницей.

– Выходит, разводов в Беларуси могло бы быть больше, если бы браки распадались из-за измен?

– Да. Еще больше браков распалось бы, если бы женщины не терпели измены. К женщинам пришло понимание, что брак не только страсть. Измена – это серьезный удар, проживание большой боли. Но если женщина смогла с этим справиться, происходит взросление и вырабатывается внутренняя сила.

По мнению Олеси Пономаренко, в обществе меняется отношение к внебрачным связям, со временем к ним могут относиться как к чему-то неизбежному.

– Давным-давно браки создавались для удобства. Детей растить удобнее, когда есть добытчик и тот, кто заботится о детях. Со временем появилось много эмоций в отношениях мужчины и женщины. Мы все женимся по любви, разводимся по любви, потому что не смогли эмоции удержать на всю жизнь. Но это невозможно любить безумной страстью всю свою жизнь.

Чаще всего чувства притупляются, изменяются, на смену страсти приходит доверие и уважение. Как устроена мужская психика? Если женщина сексуально привлекательна, мужчина будет к ней стремиться и любить. Отсутствие сексуальной привлекательности вызывает у мужчины другие чувства. Однозначно он не будет испытывать желания, и любовь будет совсем иной, скорее как уважение к матери.

Психолог делится наблюдением: в последнее время популярными среди женщин стали ведические тренинги.

– Это неплохо работает с очень обеспеченными мужчинами, но если мы говорим о среднестатистической белорусской семье, какие веды? Женщина работает, как и мужчина, так же устает и нуждается в понимании. Ей нужен партнерский брак.

Олеся Пономаренко приводит пример:

– Услышала историю от тридцатилетней женщины, которая много лет посвятила профессиональному росту мужа. Он стал хорошо зарабатывать, у него появились связи на стороне. Женщине приходится выпрашивать у него каждую копейку, потому что он не понимает роли жены в этой истории. Наши мужчины не приучены к тому, чтобы содержать женщину на протяжении всей жизни, как это происходит на востоке у мусульман.

– Какие еще причины, по которым разрушаются браки?

–– Инфантильность мужчин: поигрался в семью и надоело, хочется свободы, тусоваться, ездить. Женщины не реализуют себя, не имеют своей интересной жизни, поэтому впадают в эмоциональную зависимость от мужчины и становятся навязчивыми и неинтересными. Супруги ссорятся по поводу воспитания детей, кто больше заработал, и как мы потратим деньги. Негативно влияет внедрение в семьи посторонних – мам-пап-бабушек.

Еще одна тенденция – за последние четыре года белорусы стали вступать в брак в более старшем возрасте. Олеся Пономаренко связывает это с тем, что молодые люди стали более независимы:

– Многие думают: а зачем мне жениться (замуж выходить), если секс доступен? Вне брака можно путешествовать, жить в свое удовольствие. Чем больше человек зарабатывает, тем больше думает: нужен ли мне брак?