Лукашенко и Путин поздравили друг друга с «днем единения народов Беларуси и России».

«За годы совместного строительства мы достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства», — говорится в поздравлении.

«День единения народов Беларуси и России — это знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество, — говорится в обращении.

Вместе с тем, отметил Лукашенко, реалии современности ставят перед государствами новые масштабные цели. «Убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран», — подчеркнул он.

Лукашенко также направил поздравления с «днем единения» председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, государственному секретарю «союзного государства» Григорию Рапоте и председателю Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадию Зюганову, передает БелТА

Президент России Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко в связи с празднованием «дня единения народов Беларуси и России».

«В поздравительной телеграмме глава Российского государства, в частности, подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты этих совместных усилий становятся все более ощутимыми», — сообщает пресс-служба Путина.

Путин в своем поздравлении отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики государств, а также динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи Беларуси и России.

«Вместе с этим Владимир Путин указал на важность опыта, накопленного Россией и Республикой Беларусь в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве», — добавили в пресс-службе российского лидера.

Российский лидер выразил уверенность, что Беларусь и Россия сообща смогут обеспечить укрепление союзнических отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо народов обеих стран, передает sputnik.by

Так называемый «день единения народов Беларуси и России» отмечается 2 апреля после того, как в этот день в 1996 году Лукашенко и тогдашний российский президент Борис Ельцин подписали договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», на основе которого позднее был подписан договор о создании «оюзного государства».