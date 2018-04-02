Подготовить референдум можно за 70 дней, а пройдет он за внебюджетные средства. Об этом TUT.BY заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в кулуарах Палаты представителей.

Глава ЦИК не рассказала, о каких возможных изменениях конституции идер речь, но уточнила, что заниматься вопросом будет в основном Конституционный суд, а Центральная избирательная комиссия будет готовить референдум, так как большинство разделов Конституции может быть изменено только на референдуме.

Ермошина сообщила, что технически проведение референдума проблемы не составляет — его можно организовать за 70 дней. Она уточнила, что если референдум будет организован, то пройдет он за внебюджетные средства — на счет ЦИК будут переводить средства предприятия и физлица. Она уточнила, что речь идет о небольшой сумме «в 3−4 раза меньше, чем на проведение выборов», так как деньги нужны только на печать листовок и работу избирательных комиссий в течение недели.

Ермошина так же добавила, что подготовленные поправки в избирательное законодательство будут рассматриваться уже после проведения референдума.

Лидия Ермошина также рассказала, что пока не определено и решение проблемы «2019−2020» — то есть разведения во времени президентских и парламентских выборов. «Этот вопрос я буду ставить осенью», — отметила она.

Рассказывая о том, как будет формализовано такое решение, она отметила, что если речь пойдет о проведении досрочных выборов президента, вопрос будет решать парламент, если парламента — то этот вопрос будет решать президент. Причем распускать парламент при переносе сроков выборов не потребуется, заверила глава ЦИК.

«Перестаньте слушать ахинею, которую вбивают некоторые наши эксперты! Это абсолютно не досрочные выборы и не роспуск парламента — это изменение сроков проведения кампании. Процедура роспуска парламента — совершенно отдельная», — уточнила она.

Напомним, в 2016 году партия ЛДП предложила провести референдум о внесений изменений в Конституцию, на который предлагалось вынести среди прочего вопрос об увеличении срока полномочий депутатов обеих палат парламента и местных советов с 4 до 5 лет, и увеличении срока полномочий президента с 5 до 7 лет. Комментируя эти предложения, Лидия Ермошина в конце того же года заявила, ЦИК никаких поручений на этот счет не получала.

Однако 15 марта этот вопрос на встрече с судьями Конституционного суда затронул президент Беларуси Александр Лукашенко.

«А вдруг жизнь перед нами поставит вопрос, может быть, не ребром, но сложится ситуация, что надо быстро, в течение года, выдать на-гора новую Конституцию, положить народу на стол — голосуйте (я сторонник только всенародного референдума), а у нас наработок не будет», — предположил руководитель государства.