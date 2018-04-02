Права человека не снимаются с повестки дня, «просто Европа сейчас начинает не с них».

Руководитель программы «Восточная Европа» Польского института международных дел (PISM) Анна-Мария Дынер не соглашается с довольно распространенным в белорусском экспертном сообществе мнением о тупике в белорусско-европейском диалоге, о том, что стороны достигли максимума возможного в отношениях — Минск не пойдет на реформы в общественно-политической жизни, Брюссель во имя стабильности в регионе не готов «нажимать» на белорусскую власть. По мнению же Анны-Марии Дынер, «потолок в этом диалоге находится еще очень-очень высоко от нынешнего уровня отношений».

«Конечно, есть определенные вызовы для развития отношений Евросоюза и Беларуси, прежде всего с белорусской стороны. Я имею в виду, насколько Минск может развивать этот диалог, учитывая белорусско-российские отношения. Как отреагирует Россия, если Беларусь пересечет «красную линию» и где эту линию определил для себя Кремль? — сказала Анна-Мария Дынер в интервью Thinktanks.by. — Но мне кажется, что на самом деле диалог Беларуси и ЕС только начался. Есть очень много проблем, которые ЕС и Беларусь должны определить для разрешения, есть множество возможностей, в которых обе стороны могут сотрудничать, вообще без оглядки на Россию — экономические вопросы, вопросы пограничного сотрудничества, миграции, двусторонней безопасности и так далее». По мнению польского политолога, «даже если отношения между Беларусью и ЕС остановятся на том политическом уровне, который есть, все вышеуказанные темы сотрудничества будут развиваться без проблем». При этом Анна-Мария Дынер напоминает о необходимости подписания документа, который регулировал бы отношения между Беларусью и ЕС, «такие попытки были в 90-х, но его не ратифицировали, и оказывается, что эти отношения существуют на основе договоров между еще Советским Союзом и Европейским экономическим союзом». «Видно, что они очень сильно устарели. В этом плане тоже есть очень много возможностей для двусторонних отношений», — добавила Анна-Мария Дынер.

Права человека и демократизация — не на первом месте

«Я бы не сказала, что права человека вообще сняты с белорусско-европейской повестки дня. Они в этой повестке есть, но просто не с них мы начинаем, — сказала Анна-Мария Дынер. — Думаю, что при дальнейшем развитии диалога, при хороших политических и экономических отношениях влияние на ситуацию с правами человека также усилится. На мой взгляд, если эти связи между Беларусью и Европой, политические, экономические, станут очень сильными, то белорусская власть уже не рискнет на серьезные нарушения из-за бессмысленного результата, из боязни того, что отношения с Евросоюзом могут рухнуть. Мне кажется, это вполне понятный подход со стороны Евросоюза. Да, все эти вещи остаются на повестке дня, но есть понимание, что они решаются не быстро. Что касается смертной казни, то, может быть, Лукашенко через несколько лет решит еще раз спросить у белорусов, что они думают по этому поводу, ведь он всегда ссылается на референдум в 90-х, на котором народ решил, что смертная казнь необходима. Все же смертных казней в Беларуси стало меньше, чем в тех же 90-х. Может быть, белорусская власть все же решится и здесь на изменения».

Лучше разговаривать, а не спорить

Что касается отношений Минска и Варшавы, то «прежде всего для нас они очень важны, потому что мы все таки соседи, у нас есть общая граница, есть общие проблемы». «Есть очень много вещей, которые мы должны решить вместе, касающихся хотя бы безопасности на границе. И в то же время были очень сложные политические реляции между двумя странами. В техническом плане отношения всегда развивались, также развивались отношения между местными властями. Мне кажется, что это может стать хорошим фундаментом для того, чтобы развивать теперь политические отношения между странами. Хотя, конечно, они особые», — сказала Анна-Мария Дынер.

Политолог напоминает, что вопрос непризнаваемого властями Союза поляков Беларуси «пока не решен». «Но, как мне кажется, при хороших политических отношений между двумя странами, возможно не сразу, но появится возможность решить проблему без потерь для всех сторон, чтобы оба союза — и официальный, и непризнанный — как-то смогли сосуществовать либо объединиться. Пока что такое решение не видится очень близким, но, с другой стороны, в последние два-три года мы видим, что все инициативы непризнанного Минском СПБ развиваются. Власти им не мешают, никто не задерживает людей, как это было раньше. Конечно, это не тот самый уровень, который мы хотели бы видеть, но пока приходится довольствоваться хотя бы этим, тем, что есть. Конечно, большой плюс отношениям то, что начала работу комиссия по историческим вопросам, есть определенные проблемы, но, к счастью, их не так много. И есть стремление к компромиссу. Мне кажется, что хорошие политические отношения позволят найти решения и других проблем. А отношения действительно улучшились — если бы это было не так, была бы просто блокировка контактов между Варшавой и Минском», — считает Анна-Мария Дынер.

Польша придерживается сейчас мнения, что «лучше иметь хорошие отношения, разговаривать, чем спорить, и в то же время это поддержка независимости Беларуси». «Мы считаем, что для всех лучше, чтобы Беларусь имела открытую дверь на Запад. Конечно, пересмотреть подходы Европу заставили действия России в Украине, но, как мне кажется, эти действия заставили и белорусские власти тоже пересмотреть свою политику. Нам всем пришлось изучать украинские уроки», — отметила Анна-Мария Дынер.

Руководитель программы «Восточная Европа» Польского института международных дел Анна-Мария Дынер принимала участие в очередной конференции памяти министра обороны БНР Киприана Кондратовича, проведенной 29 марта аналитическим проектом Belarus Security Blog.