Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию, сообщается на сайте областной администрации.

«Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них – дети, наши дети. Каждый из нас все это пропустил уже через свое сердце – весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», – заявил он.

Тулеев добавил, что в своей работе всегда руководствовался интересами России и области.

«Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя», – отметил он.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.