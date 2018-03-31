В Беларуси могут ввести отдельный социальный налог вместо взносов в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Однако само по себе изменение способа внесения средств в общую пенсионную копилку проблемы в пенсионной системе не решит.

«На повестке дня стоит обсуждение вопроса о включении в состав налоговой системы взносов в ФСЗН в виде социального налога либо сохранения действующей страховой системы в виде отдельного платежа и отдельного внебюджетного государственного фонда», — сказал 28 марта на конференции в Минске заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

По его словам, «здесь множество вариантов, к обсуждению и просчету которых нам необходимо приступать».

Все считают деньги, но никто не хочет брать на себя ответственность

Как считает аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха, в работе ФСЗН есть более важные проблемы, чем вопрос, кому будет подчиняться фонд — Минтруда или Министерству по налогам и сборам.

Например, в прошлом году остро стоял вопрос сбалансированности бюджета ФСЗН. Как отмечала 2 февраля на коллегии Министерства труда и социальной защиты глава ведомства Ирина Костевич, общая сумма поступлений в бюджет фонда из всех источников за 2017 год составила 12,4 млрд рублей. При этом обязательные страховые взносы — основной источник дохода фонда — составили только 87%, а дефицит покрывался за счет бюджетных средств

«К сожалению, для обеспечения своевременного финансирования всех расходов привлекались средства республиканского бюджета в виде межбюджетного трансферта в сумме почти 519 млн рублей, а также из республиканского бюджета были возмещены нестраховые расходы в сумме 718 млн рублей», — сказала министр.

На 2018 год бюджет ФСЗН планируется с профицитом. Доходы должны составить 13,58 млрд рублей, расходы — 13,39 млрд.

Из средств ФСЗН, к слову, платят не только пенсии, но и другие социальные трансферты — больничные, пособия.

«Понять мотивацию Минфина по переведению взносов в налог можно было бы, если бы это ведомство взяло на себя ответственность за реализацию реформы пенсионной системы и в целом ФСЗН, за решение стратегических вопросов повышения качества пенсионной системы», — отметил Александр Муха. Он полагает, что «Минфин располагает специалистами, которые могли бы провести определенную экспертизу и способствовать решению сложных вопросов».

Но помимо увеличения возраста выхода на пенсию по этой теме в последние годы не было сделано ничего.

Гораздо важнее, полагает эксперт, «подумать о том, как сделать пенсию комбинированной, как создать условия, при которых человек увидит реальную привязку своих выплат к размеру пенсий».

Изменения в первую очередь должны коснуться «молодых поколений». «Люди, которые только на старте своей карьеры, должны знать, что их будущее зависит от того, как они работают сегодня. Для этого надо развивать рынок ценных бумаг, облигаций и фондов. При этом надо помнить, что деньги нуждаются в защите хотя бы от инфляции», — подчеркнул Александр Муха.

Государству удобно преподносить пенсию, как свою добрую волю

Вопросы мотивации для работников очень важны, отметил почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгий Бадей, который в 90-е занимал должность министра труда и соцзащиты. Важно, чтобы человек задумывался о будущем, лучше работал, не скрывал доходы, в том числе с целью накопления на старость.

«Пенсионная система должна развиваться на основе социального страхования, а не бюджетного финансирования. Опыт развитых европейских стран показывает, что это эффективно. В Беларуси был принят закон «Об основах государственного социального страхования», который никто не отменял, но который забыли. Надо вспомнить его положения, а также использовать опыт ЕС», — отметил Георгий Бадей в комментарии для Naviny.by.

При этом эксперт подчеркнул, что речь о полном изменении системы солидарной пенсии на страховую не идет: «Элемент солидарной системы есть и в странах ЕС. В той же Германии условно-накопительная система, пенсии выплачиваются все-таки за счет работающих. Однако чем больше взносов платят люди сейчас, тем больше пенсионных выплат получат потом. Используются специальные системы подсчета и коэффициенты».

Георгий Бадей отметил, что изменение действующей пенсионной системы — сложная задача, если ее решать цивилизованным путем. А не решается она потому, что власти не хотят, чтобы люди становились независимыми.

«Если бы человек был уверен, что, выйдя на пенсию, у него будут определенные средства и он ничем никому не будет обязан, он был бы свободным человеком. А властям удобно всё преподносить так, будто они дают, а люди у них просят», — заключил Георгий Бадей.