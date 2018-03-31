Два народных артиста отмечают 31 марта юбилей. Народный артист России Владимир Винокур отмечает 70-летие, народному артисту РСФСР Александру Збруеву сегодня исполняется 80 лет.

Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в городе Курске. Мальчик рос в дружной семье. Отец, Натан Львович Винокур, управлял строительным трестом, мать, Анна Юльевна, преподавала русский язык и литературу в школе.

В 1989 году в возрасте 41 года Винокур открыл собственный театр. Он получил название Театр пародий Владимира Винокура. Через восемь лет театру был присвоен статус государственного.

В 1984 году Владимир Винокур получил звание заслуженного артиста РСФСР, а через пять лет — народного артиста РСФСР.

Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в семье московских интеллигентов. Его мать — Татьяна Александровна Федорова — имела дворянское происхождение. Получив профессию актрисы, она работала на кинофабрике им. Чайковского. Збруев-старший был прекрасным специалистом в области связи и занимал пост заместителя наркома связи СССР. Судьба Виктора Алексеевича Збруева сложилась трагически: в 1937 году он стал жертвой сталинских репрессий, был арестован и вскоре расстрелян. Семье «врага народа» пришлось нелегко. Сразу после рождения Александра их с матерью отправили в лагерь, расположенный под Рыбинском. Через некоторое время лагерное начальство, очевидно, сжалилось над маленьким мальчиком: содержание в лагере заменили ссылкой в Рыбинске. Несмотря на тяжелые условия, мать с сыном выжили и в 1943 году вернулись в Москву, где все это время оставался старший брат Александра — Евгений Федоров.

В 1989 году за большие заслуги в области советского искусства Александру Збруеву присвоено почетное звание «Народный артист РСФСР».