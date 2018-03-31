Вчера коллективу Национального исторического музея Беларуси был представлен новый директор Национального исторического музея. Им стал Павел Сапотько, 26-летний культуролог, возглавлявший последние несколько лет столичную галерею «Университет культуры».

Олег Рыжков, стоявший у руля НИМ с 2013 года, был отправлен в отставку.

В среде коллекционеров – ликование, в среде профессиональных музейщиков это назначение встречено с некоторой настороженностью. Да, бывший директор Олег Рыжков не смог сделать из вверенного ему учреждения площадку номер один, хотя именно исторический музей по статусу должен быть главным в государстве. А впереди переезд в новое здание, на которое государство собирается потратить огромные средства. И главное — создание там новой экспозиции, глобально отражающей историю Беларуси. Политический акт! Справится ли коллектив? Были вопросы. Последние годы выставочная политика НИМ напоминала сумку коробейника: мануфактура, галантерея и сопутствующие «товары». Олег Рыжков уводил музей в коммерцию…

И вот новая фигура.

Павел Сапотько родился 4 января 1992 года в Молодечно. Окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств, специализируется на менеджменте социальной и культурной сферы. В 2014 году окончил магистратуру БГУКИ и преподает на кафедре межкультурных коммуникаций этого университета. Он председатель правления Минского областного отделения Белорусского фонда культуры и заместитель председателя Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В то же время исполняет функции ответственного секретаря благотворительного фонда «Наследие Михала Клеофаса Огинского» по Молодечно, руководит Центром межкультурного диалога и социальных инициатив Республиканской конфедерации предпринимательства.

Несомненно, Павел Сапотько очень энергичен, к нему на выставки в городскую галерею «Университет культуры», бывало, приходило по три министра сразу, в то время как иной государственный музей и одного не мог к себе на вернисаж «заполучить». Значит ли это, что он владеет искусством пиара? Или за плечами менеджера есть покровители? Но главное волнение нашего по определению солидного (читай — возрастного) музейного сообщества — Павел очень молод, в среде историков и искусствоведов он выглядит, по выражению одной ученой дамы, как «пацан с рогаткой».

Ну что ж, главное, чтобы стрелял в цель.

В любом случае, назначение Павла Сапотько на такую ответственную должность —смелое кадровое решение нового министра культуры Юрия Бондаря. В лице которого, добавлю от себя, я не раз замечала искры настоящего азарта. Что-то мне подсказывает, это не последняя яркая новость из области культуры.