Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое и прозрачное расследование столкновений в секторе Газа, в результате которых погибли 17 человек и ранены около 1000.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в субботу, 31 марта, сообщает dw.com.

Накануне в пятницу тысячи палестинцев вышли на акцию протеста «Великий день возвращения». Марш ставил целью привлечь внимание к судьбе палестинцев, живущих на правах беженцев в других странах.

Около 20 тысяч тысяч протестующих собрались у разделительного забора вдоль границы сектора Газа с Израилем, разбив там пять палаточных лагерей, которые должны стать базами для участников акции. Устроители марша из радикального палестинского исламистского движения ХАМАС заявляли, что намерены удерживать акцию в ненасильственных рамках. Израильтяне в связи с акцией протеста стянули к сектору Газа значительные подкрепления. Акция переросла в столкновения между демонстрантами и израильскими военнослужащими; в результате погибли как минимум 17 человек, и около тысячи человек были ранены.

Совбез ООН не вынес никакого решения по итогам экстренного заседания. Представитель Палестинской национальной администрации при ООН Риад Мансур выразил разочарование итогами заседания. Представитель Израиля Дани Данон заявил, что международному сообществу не следует «идти на поводу у хорошо организованной и жестокой террористической группировки».

Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность событиями в секторе Газа. В свою очередь Совбез ООН опасается, что ситуация в регионе может ухудшиться, заявил помощник генсека ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун. Он призвал власти Израиля помнить об их ответственности в рамках гуманитарного права. Все стороны конфликта должны отказаться от действий, способных привести к новым жертвам, подчеркнул Зерихун.

Предполагается, что марш продлится до 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Государства Израиль в 1948 году.