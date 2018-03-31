Приём документов на бюджетные и платные места в большинстве государственных вузов пройдет с 12 по 17 июля, а вступительные экзамены — с 18 по 24 июля.



Министерство образования Беларуси утвердило сроки вступительной кампании постановлением от 15 марта 2018. Оно оговаривает сроки приема документов, проведения вступительных испытаний для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе, а также сроки зачисления абитуриентов в 2018 году, сообщает tut.by.

Сроки приема документов

С 12 по 17 июля — от тех, кто поступает в учреждения высшего образования за счет средств республиканского бюджета или на платной основе.

С 15 ноября по 5 декабря — от тех, кто поступает на заочную форму получения образования в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

У тех, кто поступает в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдает вступительные испытания, документы будут принимать так:

с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа — в других вузах.

Выпускники профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педагогические специальности, могут подать документы с 12 по 14 июля.

Даты вступительных испытаний

с 18 по 21 июля — в Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС,

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусский государственный университете культуры и искусств

с 18 по 24 июля — в других вузах

в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.