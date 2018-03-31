МЧС Беларуси по всей стране проверяет, как работают системы эвакуации в торговых и развлекательных центрах, гостиницах и других объектах, куда массово приходят люди.

По итогам проверок ведомство представило интерактивную карту. На ней нанесены первые 334 проверенных объекта по всей Беларуси, на которых выявлены нарушения.

МЧС не выявило ни одного нарушения, которое требует немедленного закрытия объекта. Однако обнаружилось множество грубых нарушений, отвечать за которые придется виновным. Среди них — изменение проектных решений и закрытие путей эвакуации.

«Большинство выявленных нарушений носят режимный характер, — говорится в сообщении МЧС. — На их устранение не требуется затрачивать финансовые средства, именно потому руководители центров, магазинов приводили свои помещения в безопасное состояние сразу, в присутствии инспектора. По выявленным нарушениям начат административный процесс: более 300 руководителей уже привлечены к ответственности».

В торговом центре «Столица» самовольно провели перепланировку и не откорректировали проектную документацию.

В Dana Mall пути эвакуации оказались не обозначены знаками. На первом этаже возле главного входа не было плана эвакуации, а на эвакуационной двери выхода из здания на первом этаже обнаружился замок, который невозможно открыть изнутри без ключа. Также нарушения нашли в складских помещениях магазина «ГРИН розница» — там загромождены проходы.

В торгово-развлекательном центре «Галерея» установили дополнительные торговые места, провели перепланировку, но не откорректировали расчет путей эвакуации. Также системы пожарной автоматики после перепланировок не сдали в эксплуатацию.

В торговом доме «На Немиге» МЧС выявило длинный список нарушений. Системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре не работают. Пути эвакуации загромоздили мебелью, товарами и другими предметами. В торговых залах нет поэтажных планов эвакуации, невозможно добраться к пожарным кранам и ручным пожарным извещателям. К тому же при отработке плана эвакуации посетители и персонал не эвакуировались и пользовались эскалаторами.

В ЦУМе на дверях на путях эвакуации стоят электромагнитные замыкатели — правда, они не срабатывают автоматически — от оборудования пожарной автоматики, а открыть их вручную невозможно. Спасатели также нашли огнетушители с истекшим сроком годности.

В «Глобо» на Уманской пожарные краны не прошли техническое обслуживание, а огнетушители были неисправны. Выход на кровлю оказался загроможден строительным мусором. В противопожарных разрывах здания обнаружились временные здания, а помещение на втором этаже и вовсе использовалось не по документам.

В Минском цирке спасатели выяснили, что вся работа ведется для галочки — «имеющиеся на объекте самоспасатели находятся в недоступном месте — самоспасатели закрыты на складе, для их использования в ходе отработки плана эвакуации потребовалось 15 минут, инструкция по пожарной безопасности не соответствует предъявляемым требованиям; не проведен противопожарный инструктаж со всеми работниками объекта», — говорится в сообщении.

В «Гиппо» в Серебрянке на дверях эвакуационных выходов установлены замки, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

В торговом центре «Импульс» плохо работает система оповещения людей о пожаре: возле некоторых павильонов были отключены речевые оповещатели. Покрытие пола в некоторых местах выполнено из «материалов неизвестных пожарно-технических характеристик по токсичности и дымообразующей способности». К тому же система оповещения находилась в ручном режиме, наружные пожарные лестницы, ограждение крыш здания не были испытаны, в вентиляционных камерах хранились горючие материалы, а проверку пожарных кранов провели в установленные сроки.

На путях эвакуации у запасного выхода кафе разместился склад готовой продукции, под маршем лестничной клетки устроили помещение, пути эвакуации в лестничной клетке возле выхода на кровлю оказались загромождены мебелью и строительными материалами, а эвакуационный выход из административной части — и вовсе закрыт.

МЧС предлагает белорусам сообщать о фактах таких нарушений. Сделать это можно как письменно, так и через интернет.

Напомним, проверки начались после того, как Александр Лукашенко после трагедии в Кемерове поручил МВД и МЧС проинспектировать места массового скопления людей и при наличии серьезных недоработок со стороны владельцев таких заведений жестко наказать их.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово, Россия) начался 25 марта примерно в 16.00 по местному времени. Возгорание произошло на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Площадь пожара превысила 1500 кв. м. По официальным данным, погибли 64 человека (в том числе 41 ребенок). 28 марта в России был объявлен общенациональный траур. В Беларуси в знак солидарности с Россией также были приспущены флаги и отменены развлекательные передачи.