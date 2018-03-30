Появились новые подробности о самочувствии пришедшей в себя после отравления Юлии Скрипаль. Как сообщает в пятницу, 30 марта, DW со ссылкой на телеканал Sky News, 33-летняя дочь бывшего офицера ГРУ «уже самостоятельно принимает пищу и пьет».

Тем не менее она будет и дальше находиться под постоянным присмотром врачей в медучреждении. В ближайшее время, по ожиданиям британских властей, дочь Сергея Скрипаля сможет рассказать о событиях, случившихся в день отравления.

По словам директора больницы в Солсбери Кристин Бланшард, отец Юлии «остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом».

Как сообщалось ранее, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта.

Отравление экс-шпиона и его дочери вызвало серьезный кризис в отношениях между странами Запада и Россией. Великобритания возложила ответственность за преступление на Москву. Союзники Лондона по ЕС и НАТО поддержали эту позицию. Около трех десятков стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Британией, Россия ответила зеркальными мерами и начала высылать западных дипломатов.