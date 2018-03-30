В предстоящие выходные ожидается неустойчивая погода. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 31 марта, погодные условия будут определять атмосферные фронты, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северной половине Беларуси, а утром и днем и в южных районах пройдут осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+1°С, максимальная температура днем +2…8°С; по юго-западу будет теплее — ночью +2…3°С, дневные температуры +9…13°С. В Минске ночью около 0 °C и небольшие осадки, днем +6…8°С без существенных осадков.

1 апреля, в воскресенье, территория Беларуси окажется под влиянием системы атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы, на большей части территории республики пройдут дожди, днем местами по Брестской и Гродненской областям — сильные дожди. В дневные часы ожидается порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -2°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны, максимальная температура днем составит +4…11°С, по югу страны воздух прогреется до +12…15°С. В Минске температура ночью +1…3°С, днем +7…9°С и кратковременные дожди.

2 апреля, в понедельник, ожидается неустойчивая ветреная погода. С северными ветрами к нам начнет поступать холодный воздух с севера Европы, и температура воздуха понизится. На большей части территории нашей страны пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит +2…9°С.

3 апреля, во вторник, ночью фронтальные разделы обусловят еще преимущественно по северо-восточной половине страны снег, мокрый снег. Днем кратковременные дожди пройдут в основном по Витебской области. Ночью подморозит, так что дороги будут скользкие. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+1°С, максимальная температура днем +2…8°С, по юго-западу она повысится до +9…12°С.

В середине недели установится по-весеннему теплая погода.

4 апреля, в среду, в отдельных районах, преимущественно по северо-западу Беларуси, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5°С, максимальная днем +7…14°С, по юго-западу воздух прогреется до +15…18°С.