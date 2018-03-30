На днях в Беларуси заработал Интернет-портал, цель которого – научить, как открыть собственный бизнес тем, кто пострадал от сокращений и безработицы, либо как помочь малым бизнесам эффективно продвигать свои услуги и товары, используя Интернет маркетинг.

Проект sumom.by нацелен на людей, которые мечтают стать независимыми от работодателя и успешно вести собственный бизнес. Организаторы проекта считают, что инициатива будет особенно нужной в малых городах Беларуси, таких как Воложин, Светлогорск, Вилейка, Лида, Славгород, Копыль, Новогрудок.

Участие в проекте бесплатное, но нужна регистрация. Предлагаются лекции по Интернет-маркетингу, а также консультации по юристов и бухгалтеров по тому, какую форму ведения бизнеса выбрать, как управлять финансами и как эффективно продвигать свои товары и услуги.

Планируется, что обучение пройдут как минимум 100 человек.

Сайт sumom.byявляется некоммерческой инициативой и реализуется Учреждением «Социальные интервенции» при поддержке Программы малых грантов посольства США за счет средств Агентства США по международному развитию (USAID).