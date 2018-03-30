О появлении нового вида мошенничества сообщает ГУВД Мингорисполкома. Речь идет о мошенничестве, совершаемом путем подмены почтового адреса.

В милицию начали поступать заявления о мошеннических действиях в отношении юридических лиц. Обманутые владельцы предприятий заявляют о том, что после перевода денег на закупку необходимых товаров и сырья заграничным поставщикам, свой заказ они так и не получают.

Схему мошенничества описал первый заместитель начальника ГУВД Владимир Рудишкин: «Продолжительное время заказчик общается с поставщиком посредством переписки с использованием электронной почты. В один из дней к нему приходит электронное письмо якобы от поставщика, в котором доводится информация о смене банковского счета, на который в последующем необходимо переводить денежные средства за поставку товаров и сырья. К сожалению, допустив невнимательность, заказчик не замечает, что адрес электронной почты, с которого пришло письмо, немного изменен — добавлен или удален новый символ (точка, цифра, изменен размер символа и т.д.), и ничего не подозревая, переводит деньги на счет мошенника. В данном случае злоумышленники рассчитывают именно на невнимательность лица, которое находится по ту сторону экрана».

Как отмечают в ГУВД, «в текущем году от такого рода мошеннических действий пострадало не одно крупное коммерческое предприятие. Перечисленные суммы доходят до десятков тысяч долларов».