Суд Борисовского района 30 марта вынес приговор по делу прапорщика одной из школ 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил Беларуси.

Игорь Хищенко обвиняется в получении взяток по ч. 1 и 2 ст. 430 УК и воинских преступлениях: по ст. 444 УК (оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного); по ч. 1 и 2 ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти); по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 455 УК (покушение на злоупотребление властью).

Впервые об этом процессе сообщил на пресс-конференции 13 марта прокурор Минской области Олег Лаврухин, пишет БелаПАН. Дело не связано напрямую с делом погибшего рядового Александра Коржича. Преступления были выявлены в ходе масштабной проверки Объединенного учебного центра по подготовке прапорщиков и младших специалистов после смерти военнослужащего в начале октября прошлого года.

Судом Игорь Хищенко приговорен к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества, лишению воинского звания «прапорщик».