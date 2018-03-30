Официальный представитель Заводского РУВД столицы Татьяна Моисеева сообщила о поножовщине в одной из квартир Минска.

Установлено, что в ходе совместного распития алкоголя 43-летний местный житель нанес удар ножом своей подруге 53 лет, которая от полученного ранения скончалась. Ее тело с ранением грудной клетки обнаружил супруг и сообщил в милицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого по улице Тухачевского. У него также обнаружено ножевое ранение. Со вспоротым животом он помещен в больницу. Кто и при каких обстоятельствах нанес ему ранение, неизвестно, это предстоит установить следователям.

Сообщается, что и данный гражданин, и убитая им женщина ранее привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.