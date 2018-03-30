Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко не стал дожидаться встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой из-за большой очереди к высокопоставленной чиновнице. Об этом Шумченко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Ваш номер 16, ответили мне в приемной Администрации президента. В ответ говорю, что меня пригласили на встречу с главой Администрации несколько дней назад ровно на 10:00. Работник приемной говорит, что тут все на 10 часов и показывает на полный зал, где человек 30 сидят. Он добавляет, оставьте свой номер телефона позвоню за человек 5. Спрашиваю, а по времени сколько, ответ — час, может два, как пойдёт.

А теперь скажите, если вам говорят прийти в 10.00, а по итогу эти десять превращаются в другое неопределённое время, то как себя вести в данном случае… В конце концов, нужно же иметь уважение! А я уехал, мне такой подход неприемлем и непонятен. У меня нет необходимости сидеть с челобитной часами, как ходоки у Ленина. Пусть назначают конкретное время встречи, чтобы было цивилизованно, тогда и поговорим! С уважением, Анатолий Шумченко», — написал (орфография и пунктуация сохранены) Шумченко.

Напомним, изначально встреча Шумченко и Кочановой была запланирована на 29 марта, однако вчера ее перенесли на пятницу.

«Позвонили из аппарата Администрации президента, извинились и сообщили о переносе, не объясняя причину, — рассказывал БелаПАН Шумченко. — Завтра у Кочановой приемный день, возможно, решили организовать встречу отдельно. Мне пояснили, что в ней будут участвовать также ряд чиновников, которые связаны с предпринимательством».

«Перспектива» неоднократно обращалась в Администрацию президента с просьбой о подобной встрече. Шумченко намерен затронуть проблемы проверок ИП со стороны МНС по накладным, выданным российскими поставщиками, а также проблемы при планируемом внедрении электронной системы прослеживаемости товаров.