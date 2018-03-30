29 марта состоялась встреча организационного комитета «Чернобыльского шляха – 2018».

В ней приняли участие представители 8 демократических организаций: Объединенной гражданской партии, движения «За Свободу», оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Белорусской партии «Зеленые», движения солидарности «Разам», общественного объединения «Экодом» и Партии БНФ.

Об итогах встречи сайту ucpb.org рассказал первый заместитель председателя Белорусской партии «Зелёные» Дмитрий Кучук:

«Пока могу сказать, что «Чернобыльский шлях» в этом году состоится. Уже в понедельник, 2 апреля, будет подана заявка от физических лиц. В настоящее время идет подготовка к проведению этой акции».

Функции коммуникации с городскими властями оргкомитет возложил на председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича.

«Чернобыльский шлях» – ежегодная массовая уличная акция оппозиции, приуроченная к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (1986 год), от которой в наибольшей степени пострадала Беларусь.