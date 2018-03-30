Минский тракторный завод стал титульным спонсором футбольного клуба БАТЭ. Контакт был подписан сегодня, 30 марта, в музее МТЗ.

Подписали договор председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский и генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. Логотип спонсора появится на майке клуба в этом сезоне, который стартует 30 марта.

– С 2015 Минский тракторный завод проводит информационную кампанию нашего брэнда. Сейчас очень сложно продавать технику, много компаний являются нашими конкурентами, – объяснил мотив сотрудничества Домотенко.

Гендиректор также сообщил, что с этого года тракторный завод будет сотрудничать и с хоккейным клубом «Динамо-Минск».

– Для нас это большое событие, – отметил Капский. – Приятно связывать себя с Минским тракторным заводом. После падения завод серьезно вырос за последние годы. Это успешное предприятие, которое работает и зарабатывает. Наверное, поэтому (у завода. – «НВ») и появилась возможность участвовать в таких проектах. Думаю, что этот бренд будет для нас счастливым.

Финансовую часть договора руководство клуба и завода раскрывать отказалось.

До подписания соглашения с МТЗ титульным спонсором БАТЭ был «Белгосстрах».