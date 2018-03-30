Певец рассказал о своей пагубной привычке.

Леонида Агутина не раз подозревали в излишней любви к «зеленому змию». Сколько раз из-за алкоголя певец попадал в неприятные ситуации! Однажды в Америке после веселой вечеринки с другом он очутился в полиции, в Юрмале подрался в клубе, папарацци ловили его спящим ночью на лавочке… Но самое ужасное, что из-за своей пагубной привычки он чуть не потерял любимую жену Анжелику Варум.

Однажды после фестиваля «Новая волна» Леонида засняли целующегося с неизвестной девушкой. Как потом уверял Агутин, он совершенно не помнил ни того, что делал, ни саму девушку.

«Залез в Интернет, а там эта лажа — целуюсь и обнимаюсь с той самой девушкой, с которой разговаривал на вечеринке. Я просто обалдел. Точнее, охренел! — рассказывал потом Агутин «7 Дней». — Смотрю на это безобразие и не верю собственным глазам. Всей этой сцены я не помню — абсолютно! Я не стал оправдываться, не давал комментариев, не ходил на ток-шоу, хотя меня звали сто раз. А что тут выяснять? Что ни говори, в любом случае сам виноват. По «горячим следам» поговорить с женой не удалось. Точнее, говорила в основном Анжелика, и очень эмоционально.

Я выслушал все, что должен был выслушать. Она собрала вещи и уехала. Я звонил ей, но она не брала трубку. А через день мы увиделись на концерте. Маня (Варум на самом деле зовут Марией. — Прим. 7days) демонстративно молчит, как будто в упор меня не видит. Я тоже. Понимаю, что говорить в такой ситуации — глупо. Что тут скажешь?! А сердце просто разрывается от тоски и чувства вины. И вот в таком состоянии мы выходим на сцену и поем песни о любви… Отработали концерт, молча прошли в гримерку, переоделись и вновь разъехались в разные стороны. На следующий день — концерт в Питере.

Номера в гостинице у нас были напротив. Она постучала и зашла. Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся… В общем, надо меньше пить!»

С тех пор Агутин следит за своим поведением и не позволяет себе лишнего. Как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Тем не менее, певец признается, что проблема осталась.

«Я алкоголик! Просто мне повезло, я — высокоинтеллектуальный алкоголик. Поэтому, когда я завязываю пить, мне самому с собой не скучно. Я довольно-таки самодостаточный человек и не думаю, как же мне провести время, как же дальше обойтись без стакана. Ужас меня не охватывает, есть много других занятий. А началось это все из-за того, что, когда я был молодой, на меня все навалилось, появилось внимание журналистов.

Я что-то немного перепугался, был к этому не готов, и поэтому единственный способ защиты и обороны оставался – быть постоянно «под газом», поэтому мне удавалось быть артистом. А потом как-то научился обходиться без этого, вот и все. Сейчас бывают моменты, когда хочется выпить, но делаю я это очень редко», — признался певец «Собеседнику».