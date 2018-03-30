Правительство Канады не рассматривает возможности предоставления украинцам безвизового режима.

Таков ответ правительства страны на отчет постоянного парламентского комитета по вопросам обороны, передает УНН.

«Правительство Канады настроено приветствовать всех путешественников и облегчать поездки, но в настоящее время активно не рассматривает вопрос о пересмотре визовых требований для Украины. Требование визы является нормой для граждан из большинства стран», — отметили в правительстве страны.

Также указано, что требование визы — это самый эффективный инструмент Канады как для обнаружения, так и для сдерживания нелегальной миграции в Канаду.

В правительстве Канады отметили, что решения о снятии или наложении визовых требований принимаются отдельно в каждом конкретном случае и основаны на тщательном анализе страны согласно с критериями, изложенными в Рамочной программе визовой политики Канады.

К этим критериям относятся социально-экономические условия в стране, тенденции миграции, положение дел с правами человека, вопросы, связанные с документами, удостоверяющими личность, и паспортным режимом, возможности управления границами и ситуация с безопасностью.

Как отмечается, требование визы может быть отменено, когда оценивается, что выгода для канадцев и канадских интересов перевешивают риски.

«Правительство Канады продолжает внимательно следить за условиями в Украине, но в настоящее время не планирует пересматривать требования относительно виз, поскольку Украина не соответствует критериям Канады для освобождения от получения визы», — добавили в правительстве Канады.

Также указано, что для обеспечения сильных и позитивных двусторонних отношений и облегчения поездок в Канаду правительство предоставило высококачественные визовые услуги для украинских заявителей на визу, в том числе через визовые центры в Киеве и Львове, которые помогают клиентам на их родном языке, выдачу 10-летних многократных виз.

При этом среднее время обработки заявок составляет 8 дней (по сравнению со средним значением в 21 день), добавили в правительстве Канады.