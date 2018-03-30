Высокая налоговая нагрузка является основным барьером на пути развития предпринимательства. Об этом говорит бизнес, это признают и чиновники.

Как заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на конференции «Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития», сегодня поставлена задача о проведении очередных налоговых преобразований, к чему подталкивает ряд обстоятельств.

«У всех сегодня проблемы одинаковые: надо снижать дефицит бюджета, надо стимулировать инвестиции, надо сокращать государственные расходы. Нужно думать, как это сделать, поскольку готовых решений нет», – отметил он.

На днях затронул тему налогов и президент Беларуси Александр Лукашенко. На его взгляд, Налоговый кодекс должен быть простым и понятным, но реформируя его, нельзя допустить крена в чью-либо сторону. Он также потребовал «не оголить» государство при реформировании кодекса.

Чего же хочет бизнес?

Бизнес признается, что сделать Налоговый кодекс документом прямого действия сегодня не получится. Наряду с ним всегда будут действовать и постановления Совмина и подзаконные акты и др.

При этом предприниматели на конференции в очередной раз перечислили ключевые аспекты фискальной реформы, которые они хотели бы видеть. На их взгляд, необходимо пересмотреть все налоговые льготы и отношение к ним. Посмотреть, насколько они эффективны и, к примеру, если преференции системны и направлены на развитие каких-то отраслей, их оставить, а от остальных уйти.

Кроме того, деловое сообщество предлагает пересмотреть право местных Советов депутатов применять повышающие коэффициенты к земельному налогу и налогу на недвижимость.

Также, на взгляд бизнеса, необходимо принять решение о переходе на уплату налогов по факту поступления выручки, а не отгрузки.

Бизнес подверг критике УСН

В свою очередь представители бизнеса выступили с резкой критикой упрощенной системы налогообложения в Беларуси.

Среди наиболее радикальных предложений бизнес-сообщества прозвучало: не считать УСН с НДС упрощенной системой налогообложения, а считать его обычным налоговым режимом с упрощенной уплатой налога на прибыль.

«Почему такое внимание к упрощенной системе налогообложения? Она проста и понятна, следовательно, уменьшает вероятность штрафных санкций. А бизнес боится нарваться на какие-то штрафы. Он хочет получить такую налоговую систему, чтобы можно было работать, платить налоги и спать спокойно. А сегодня могут прийти и сказать: мол, ты неправильно ведешь книгу учета доходов и расходов организации, и вот тебе штраф. Это большая проблема», – уверен председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

Он отметил, что, к примеру, Россия сегодня идет по пути либерализации налоговой нагрузки.

«А мы в последнее время шли по пути сжимания «упрощенки». У нас налоговая нагрузка рассматривается только как фискальный элемент, а не как элемент стратегии», – отметил Александр Калинин.

«Упрощенка» должна существовать для всех, кто может ее пользоваться», — заявил финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Гольдберг.

«Я не говорю здесь про средний и крупный бизнес. Но предпринимателю должна быть дана возможность вести учет упрощенно. Когда «упрощенка» появилась впервые, это был прорыв, а потом стали закручивать гайки», – напомнил он.

Отметим, что пользоваться упрощенной системой налогообложения сегодня могут не все. Существуют ограничения по видам деятельности и объему выручки (она не должна превышать 1,85 млн рублей в год). Поэтому представители белорусского бизнес-сообщества в очередной раз предложили расширить применение «упрощенки».

К сожалению, налоговая нагрузка и связанные с ней нерешенные вопросы препятствуют нормальной работе бизнеса и поэтому, по утверждению экспертов, сегодня Беларусь может столкнуться с миграцией предпринимателей в соседние страны, например, в Россию, и такие примеры уже не редки.

«Сегодня стоит двоякая задача: обеспечить бюджет государства, и сделать так, чтобы предприниматели не убегали за рубеж, а здесь вели бизнес и платили налоги», – резюмировал Анатолий Гольдберг.