Фото с сайта M.sputnik.by
Фото с сайта M.sputnik.by

Перед выездом в Великобританию белорусский министр общался с Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей завершил двухдневный визит в Лондон. Комментируя его итоги, европейские чиновники констатируют, что таких замечательных отношений, как сейчас, у Минска с Западом не было никогда за последние 12 лет. МИД Беларуси также подчеркнул, что это был первый с 1993 года визит в Великобританию главы ведомства, но в оценках был более сдержанным.

«Прошла встреча Владимира Макея с министром иностранных дел и по делам Содружества Борисом Джонсоном, в ходе которой обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в контексте актуальной ситуации в европейском регионе, в том числе выхода Великобритании из Евросоюза», – говорится в официальном сообщении МИД Беларуси.

Как пишет «НГ«, Беларусь с переменным успехом уже четыре года пытается наладить отношения с ЕС, и эксперты отмечают немалую заслугу в этом грамотного и современного дипломата Владимира Макея. Однако нынешний визит интересен еще тем, что проходил в разгар также беспрецедентного конфликта ближайшей союзницы – России – с этой страной и поддержавшей ее Европой. Беларусь, конечно же, не присоединилась к акции по высылке российских дипломатов, но восторженность от двусторонних отношений несколько диссонирует с отношениями по линии Москва–Лондон. Правда, местные наблюдатели отмечают, что буквально накануне своего визита в Великобританию у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Поэтому возможно, что санкция Москвы на поездку все-таки есть, а может, даже что-то большее.

В то же время эксперты в Минске не склонны думать, что Минск может выполнять какие-то посреднические функции или «замещающие». Вероятнее всего, белорусские власти хотят воспользоваться моментом и еще больше упрочить свои отношения с Западом. Официально об этом говорить в Беларуси не принято, однако на экспертном уровне уже давно отмечается, что Россия перестает быть для Беларуси надежным экономическим партнером, а именно это интересует в первую очередь Минск. То и дело возникают проблемы с поставками продовольствия, проблемно работать с подпавшими под санкции российскими банками, «дочки» которых имеются в Беларуси. Все призрачнее надежда на дешевые, поставляемые по российским ценам, энергоносители. В этой ситуации Беларуси остро нужны новые партнеры в финансовой сфере, новые рынки для продукции и новые точки опоры в геополитическом плане. ЕС и Великобритания как самостоятельный в скором времени субъект международных отношений более всего подходят для находящейся на Европейском континенте Беларуси.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА