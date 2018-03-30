Перед выездом в Великобританию белорусский министр общался с Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей завершил двухдневный визит в Лондон. Комментируя его итоги, европейские чиновники констатируют, что таких замечательных отношений, как сейчас, у Минска с Западом не было никогда за последние 12 лет. МИД Беларуси также подчеркнул, что это был первый с 1993 года визит в Великобританию главы ведомства, но в оценках был более сдержанным.

«Прошла встреча Владимира Макея с министром иностранных дел и по делам Содружества Борисом Джонсоном, в ходе которой обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в контексте актуальной ситуации в европейском регионе, в том числе выхода Великобритании из Евросоюза», – говорится в официальном сообщении МИД Беларуси.

Как пишет «НГ«, Беларусь с переменным успехом уже четыре года пытается наладить отношения с ЕС, и эксперты отмечают немалую заслугу в этом грамотного и современного дипломата Владимира Макея. Однако нынешний визит интересен еще тем, что проходил в разгар также беспрецедентного конфликта ближайшей союзницы – России – с этой страной и поддержавшей ее Европой. Беларусь, конечно же, не присоединилась к акции по высылке российских дипломатов, но восторженность от двусторонних отношений несколько диссонирует с отношениями по линии Москва–Лондон. Правда, местные наблюдатели отмечают, что буквально накануне своего визита в Великобританию у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Поэтому возможно, что санкция Москвы на поездку все-таки есть, а может, даже что-то большее.