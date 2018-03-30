Фото с сайта naviny.by
Фото с сайта naviny.by

Новым директором Национального исторического музея назначен магистр культурологии Павел Сапотько, ранее возглавлявший художественную галерею «Университет культуры». На этой должности Сапотько сменил Олега Рыжкова, который управлял музеем с 2013 года.

Павел Сапотько родился 4 января 1992 года в Молодечно (Минская область). Окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств, специализируется на менеджменте социальной и культурной сферы. В 2014 году окончил магистратуру БГУКИ.

Был стипендиатом и лауреатом премии специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Работал в благотворительном фонде «Северные Афины», Республиканской конфедерации предпринимательства, Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, галерее «Университет культуры». Преподает на кафедре межкультурных коммуникаций БГУКИ.

В 2013 году Сапотько был избран председателем правления Минского областного отделения Белорусского фонда культуры. Также он исполняет функции ответственного секретаря благотворительного фонда «Наследие Михала Клеофаса Огинского» по Молодечно.

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