В Кличеве ищут пропавшего на реке семилетнего мальчика, сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Николай Моисеев рассказал, что сегодня группы МЧС и ОСВОД Могилевской области искали в реке Ольса (Кличев) упавшего в воду семилетнего ребенка.

«На зиму мы уходили при высокой воде. Все реки были выше обычного уровня, когда стал лед, а затем вода ушла и на берегу остались так называемые балкончики — к берегу примерзли льдинки. Сейчас Ольса освободилась ото льда и вышла на разлив. Получилось, что ребенок вышел на этот балкончик, съехал с льдины в воду, и его понесло течением. Сегодня отработала группа МЧС нашей области и наша поисковая группа ОСВОД, к сожалению, ребенка мы не обнаружили. Завтра поиски будут продолжены», — сказал он.

Мальчик был вместе со своей соседкой. «Девочка, которая все это видела, попыталась звать на помощь, но там частный сектор и никого не оказалось. Потом она побежала домой, и оттуда они уже вызвали МЧС«, — отметил Николай Моисеев.