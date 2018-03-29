Пожалуй, не найдется ни одного человека в Беларуси, которого не волновали бы события, происходящие в соседней Украине. Многими нитями связаны мы с этой дружественной страной. И, конечно, заинтересованы в том, чтобы ее народ как можно скорее преодолел все трудности, которые выпали на его долю, чтобы те проблемные узлы как внутреннего, так и внешнего характера были успешно развязаны.

За жизнью в Украине очень внимательно наблюдает известный промышленник, экс-депутат Верховного Совета Республики Беларусь, активный автор «Народной Воли» Василий Михайлович Шлындиков. Сегодняшнее его интервью — это незаангажированный взгляд на те позитивные и негативные процессы, от которых во многом зависит дальнейшая судьба нашей южной соседки…

Интервью с Василием Шлындиковым читайте в газете «Народная Воля» за 30 марта 2018 года