«Участие Беларуси в ОДКБ – сплошное недоразумение». В Минске прошла конференция памяти Киприана Кондратовича

29 марта в гостинице «Беларусь» в четвертый раз прошла конференция памяти министра обороны БНР Киприана Кондратовича «Беларусь и регион». На встрече эксперты обсуждали региональные проблемы страны, кризис безопасности в Европе, возникший как следствие событий в Украине, роль Беларуси в ОДКБ, отношение НАТО к странам Восточного партнерства и другие вопросы. Приводим ключевые темы с конференции.

В честь столетия БНР

Киприан Кондратович стал Министром обороны после провозглашения независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918. Конференция была организована через четыре дня после празднования столетия БНР.

– Перед началом мероприятия начальница гостиницы пробежалась, просмотрела материалы, которые мы подготовили к встрече, – рассказал руководитель проекта «Belarus Security Blog» Андрей Поротников. – «Это ведь к столетию приурочено, да? Ну тогда хорошо», — резюмировала она и побежала дальше.

Поротников отметил, что 2017 был богатым на события: марши тунеядцев, несколько громких уголовных дел, председательство Беларуси в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – региональная международная организация, членами которой на 2018 являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан – «НВ»).

Почему Беларусь в ОДКБ

Насколько выгодным для Минска является участие в ОДКБ, рассказал обозреватель Александр Алесин.

– Участие Беларуси в этой организации – сплошное недоразумение, – отметил Алесин. – Трудно представить, какую помощь Беларуси могут оказать солдаты из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, учитывая географическую отдаленность от нас, уровень оснащения и подготовки. ОДКБ – проект, чтобы прикрыть Россию с центрально-азиатского направления, поддержать пророссийские режимы в Центральной Азии. Для Беларуси в этом нет никакого интереса. Почему мы до сих пор принимаем в этом участие?

Со слов Алесина, единственная причина – экономическая.

– Роспотребнадзор запретил поставлять белорусские молочные продукты в Россию, – напомнил Алесин. – Производство молока – содержание коров, фермы, оборудование, производство зерна, комбикормов, тракторов и многое другое. В случае запрета перестает работать огромная инфраструктура. Как только разгорался конфликт в области экономики, Лукашенко давил на рычаг ОДКБ. А для России Беларусь – важное военное звено. России нужна Беларусь в ОДКБ.

Эксперт рассказал, что такая ситуация будет продолжаться, пока есть жесткая привязка к российскому рынку и энергоносителям.

– Если дело дойдет до того, что экономические связи с Россией перестанут иметь такое значение для Беларуси, она прекратит участие в ОДКБ. Но пока таких перспектив нет, – резюмировал Алесин.

Проблемы белорусской армии

В продолжение армейской темы участники конференции вспомнили дело 21-летнего солдата Александра Коржича, которого убили в военной части в Печах осенью 2017. Правозащитник Леонид Судаленко напомнил, как расследовали убийство и как на это реагировало министерство обороны.

– Не секрет, что и раньше гибли солдаты срочной службы. После гибели Коржича ко мне обратился парень, брат которого погиб во время прохождения срочной службы. Военные привезли семье тело, сунули конверт с 10 миллионами рублей. Мы обратились в следственный комитет, дело расследуется до сих пор, – рассказал Судаленко. – Но почему именно дело Коржича было таким резонансным? Надо отдать должное матери погибшего солдата. После того, как информация появилась в прессе, я и Андрей Стрижак (активист независимого профсоюза РЭП – «НВ») публично потребовали отставки министра обороны. Мы понимали, что этого не произойдет. Цель – привлечь внимание граждан. У нас это отчасти получилось. На интернет-площадке zvarot.by собрали около 15 тысяч подписей за отставку. И как вела себя армейская пропаганда? Нас начали обвинять, что мы спекулируем на смерти солдата. Общественное мнение было на нашей стороне. Когда о гибели солдата стало известно, армией это преподносилось как суицид. Но если в армию призывают только здоровых, то что происходит с человеком, которого призывают в мае, а в октябре он накладывает на себя руки? Что это за армия? Эти вопросы не должны оставаться без внимания гражданского общества.

Конечно, мы не рассчитывали, что Лукашенко отправит в отставку министра. Но мы привлекли внимание к проблеме. После нашей инициативы следственный комитет сказал, что это не был суицид. Да, я не знаю, чем занимаются следователи сейчас. Мать Коржича сказала, что, наверное, они ждут, пока уголовное дело переживет ее.

Единственным путем решения проблемы Судаленко видит предание фактов общественной огласке.

– Общество не должно спать, – отметил правозащитник. – Мы не должны молчать, должны обнародовать информацию, помогать родственникам солдатов, чтобы эти вопиющие случаи получали огласку в обществе.

Успешные общественные кампании

Как пример результативной гражданской кампании можно привести акцию Кричевской газеты «Вольны горад», которая в феврале 2017 собирала подписи за отставку председателя Кричевского райисполкома Василия Сысоева.

– До этой акции мы уже собирали подписи в поддержку телеканала «Белсат» и за отмену декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», – рассказал главный редактор газеты Сергей Неровный. – Почувствовали, что это возможно. На тот момент в районе была ужасная экономическая ситуация, трудности с рабочими местами, закрывались предприятия. Мы решили начать кампанию по сбору подписей за отставку председателя райисполкома. Но в наших реалиях председатель нанимает на работу всех. Многие, кто на кухне были против Сысоева, не были готовы поставить подписи. Работа шла тяжело, хоть противодействия со стороны правоохранительных органов не было. Может, хотели посмотреть, что у нас получится.

Активисты собрали 418 подписей и передали их в президиум райсовета и облисполком.

– Для города с населением 26 тысяч — это немало, – отметил Неровный. – Когда власти узнали об акции, начали спасать Сысоева. Пошло финансирование, построили школу. На открытии ленточку должен был перерезать Сысоев. Должен был приехать Александр Лукашенко, от которого и зависела судьба председателя райисполкома. Но он не приехал.

14 сентября Лукашенко снял Сысоева с должности.

– Это был шок для местной власти, – рассказал Неровный. – Мы почувствовали, что таким способом можно добиться своей цели и готовы поделиться опытом. Нам помогли Иосиф Середич и «Народная Воля» и Игорь Высоцкий и «Белгазета», в которых были публикации по этой теме.

Председателем стал Дмитрий Бочков, который называет себя учеником Сысоева. Со слов Неровного, это было ошибочным назначением, не исключено, что через год-полтора инициативной группе придется собираться еще раз.

Особенности белорусских регионов

«Народная Воля» побеседовала с Сергеем Неровным, издателем и главным редактором кричевской газеты «Вольный город» — на конференции он рассказывал о ситуации и политической обстановке в восточной Беларуси. И в частности, Неровный коснулся роли медиа в жизни города в условиях дефицита независимых СМИ в регионе.

По словам редактора, газета «Вольный город» стала работать с гражданским обществом примерно через 10 лет после основания. В апреле 2018 она отметит 20-летний юбилей.

– Тогда пришло осознание, что газета должна не только информировать, но и решать социальные вопросы, – рассказал Неровный. – Районный город небольшой. Бывало, что люди шли с последней надеждой к нам. Если сами не могли помочь, обращались в Минск или Могилев, помогали составлять заявления. К примеру, возле вокзала закрывали больницу. Люди возмущались, но не знали, как себя защитить. Наши активисты помогали, собирали подписи. Прежде чем приступили к серьезным вещам, собирали подписи за детскую площадку, чтобы больницу не закрывали. Опыт был большой, когда организовали кампанию за отставку Сысоева. И это было влиянием, власть считалась с тем, что мы делали. Лукашенко вынужденно реагировал. Он понимал, что не сними Сысоева, ситуация может накалиться таким образом, что это будет вредить уже его имиджу.

Неровный отметил, что в регионах газета должна выполнять и информационную, и социальную функции.

– Это не только важно, а нужно делать. Человек хочет не только получать информацию, но и решать свои проблемы. Такая специфика регионов. Там нет бесплатных юридических консультаций. Газета – единственный источник. Это наша миссия.