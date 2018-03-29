Режиссер «Дневного дозора» Тимур Бекмамбетов приехал в Беларусь.

Знаменитый российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов впервые приехал в Беларусь.

Талантливый режиссер известен зрителю по таким культовым фильмам как «Елки», «Дневной дозор» и «Ночной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение» и многие другие.

В планах российского сценариста провести часть съемок одной из новелл «Елок2 в Беларуси.

Как сказал режиссер: «У меня очень много друзей, знакомых из Беларуси. Они завоевали мир своими идеями — World of Tanks, MSQRD. Это прекрасно, что в такой небольшой стране так столько много талантливых людей. И мне кажется, что очень органично будет снимать в Беларуси высокотехнологичный, связанный с IT-технологиями кинопроект».

Также Тимур Бекмамбетов посетил киностудию «Беларусьфильм» и натурную площадку в Каменке.