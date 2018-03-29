Александр Лукашенко вручил государственные награды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.

«В этом зале собрались настоящие, мужественные люди. На зимних Играх мы были свидетелями ожесточеннейшей борьбы не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Даже в межгосударственных отношениях», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что олимпийское золото в женской эстафете стало для кого-то неожиданностью, но не для белорусских болельщиков. «Наши девчонки молодцы», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил и победы биатлонистки Дарьи Домрачевой на последовавших после Олимпиады этапах Кубка мира: «Должен сказать тебе как человек неравнодушный ко всем нашим спортсменам, что это были победы особые. Мне показалось, что таких у тебя вообще не было в карьере. Они отличались от всех предыдущих. В одной гонке ты вообще показала, как говорят в народе, зверский характер, когда в такую гору… сзади только пыль столбом снежная стояла. А последняя гонка — масс-старт — это вообще была гроссмейстерская гонка».

«Я это говорю как пример того, как надо бороться, но для тренеров это урок. Представьте, если бы Домрачева в такой форме подошла к Олимпиаде. Там бы, наверное, золото осталось только у белорусской команды. Это тот пример, которому мы должны следовать, учиться», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Особую благодарность глава государства выразил паралимпийцам. «Вы просто красавцы! Я, например, не мог оторваться от экрана, глядя на все ваши гонки. Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев, — сказал он. — Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил».

«Я ждал вас здесь для того, чтобы поздравить и вручить заслуженные награды. Очень вам благодарен за тот вклад, который вы внесли в развитие спорта и прославление нашего государства», — отметил президент.

Ордена и медали вручены за высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд. Ордена Отечества ІІІ степени с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» удостоена трехкратная паралимпийская чемпионка и бронзовый призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Светлана Сахоненко.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, неоднократный призер Олимпийских игр, Герой Беларуси Дарья Домрачева награждена орденом «За личное мужество».

Дарья Домрачева отметила, что биатлонный сезон закончился буквально несколько дней назад и, конечно, присутствует усталость, накопившаяся за долгие этапы, однако настроение в день вручения госнаград у нее праздничное.

Аналогичной наградой и почетными званиями «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» отмечены заслуги олимпийских чемпионок по биатлону Динары Алимбековой, Ирины Кривко и Надежды Скардино.

Орденом Почета с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» награжден паралимпийский чемпион и трехкратный призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Юрий Голуб.

Медалью «За трудовые заслуги» награждены двукратный бронзовый призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Лидия Графеева и генеральный секретарь Паралимпийского комитета Республики Беларусь Николай Шудейко.

Почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» присвоено тренеру-преподавателю по лыжным гонкам среди инвалидов Могилевского областного центра олимпийского резерва Николаю Шабловскому.

Двукратный серебряный призер зимних Паралимпийских игр 2018 года Дмитрий Лобан удостоен почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь», сообщает БЕЛТА.