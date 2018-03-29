Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области (Россия) Максим Чекусов призывает запретить импорт белорусской молочной продукции, включая сухое молоко.

«Моя задача, с которой я сегодня работаю, — поднимать на федеральном уровне вопросы о закрытии границ с Беларусью по поставкам молочной продукции и сухого молока. Потому что как только открыли рынок, у нас цена рухнула — и в Сибири, и в России в целом. У нас еще не самая низкая. Мы обратились в ФАС (Федеральная антимонопольная служба. — БелаПАН.), чтобы разобраться, насколько обосновано вообще такое резкое падение цен», — приводит слова чиновника местный портал om1.ru.

Как заявил Чекусов, в результате падения цен омские животноводы остаются без прибыли.

Ранее Россельхознадзор планировал запретить поставки белорусской молочной продукции из-за ее небезопасности, однако отказался от этого намерения. Минск со своей стороны пообещал принять меры к недопущению ввоза в РФ санкционной сельхозпродукции. Стороны подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.