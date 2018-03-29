При этом сомнительно, чтобы Кремль вообще оставил без внимания не вполне лояльное поведение своего «главного союзника».

Казалось бы, рутинное посещение белорусским лидером одной из бывших советских республик несколько неожиданно стало довольно заметным событием.

22-23 марта Александр Лукашенко совершил официальный визит в Грузию. С учетом того обстоятельства, что стороны придерживаются существенно различных политических ориентаций, следовало ожидать, что основной темой переговоров будет развитие торгово-экономических отношений.

Торговля растет

Действительно, экономике было уделено значительное внимание, тем более что здесь удалось добиться определенных успехов. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 26,5%, достигнув 93,5 млн долларов (а с учетом оборота услуг — 112 млн) при положительном для нашей страны сальдо в 54 млн.

Для сравнения: с вроде бы гораздо более близким партнером из того же региона, членом Евразийского экономического союза Арменией те же показатели были в два раза меньше. Это, кстати, в очередной раз наводит на размышления об эффективности функционирования ЕАЭС и, соответственно, целесообразности его существования.

На грузинском же направлении оказалась наконец достигнутой цель, поставленная белорусским президентом в 2007 году на встрече с тогдашним министром внутренних дел Грузии Иване Мерабишвили — довести объем взаимной торговли до 100 млн долларов. Не быстро, безусловно, но на многих других направлениях реализовать аналогичные намерения вообще пока не удается.

Новая задача, прозвучавшая на днях из уст Лукашенко в Тбилиси, — уже в текущем году выйти на оборот в 200 млн.

Как сообщил белорусский посол в Грузии Михаил Мятликов, за последнее время товарная номенклатура белорусского экспорта расширилась в полтора раза — с 200 позиций до 300. Белорусская продукция занимает серьезное место в импорте Грузии по ряду продуктов питания.

На днях в Тбилиси начало функционировать совместное предприятие по сборке белорусских лифтов, потребность которых в стране составляет примерно 25 тысяч единиц. Решается вопрос об открытии в Грузии сборочного производства тракторов, рассматриваются различные варианты сотрудничества в области фармацевтики, легкой и пищевой промышленности. Беларусь также готова оказать содействие в развитии сельского хозяйства.

Наконец, во время визита в Тбилиси прошел масштабный двусторонний бизнес-форум с участием около 100 грузинских компаний.

В общем, кто знает, может, и в самом деле новый рубеж будет преодолен. Понятно, что даже в этом случае Грузия не войдет в число ведущих внешнеэкономических партнеров нашей страны, но, по крайней мере, будет обозначена более или менее устойчивая тенденция.

Трактора покупают в знак благодарности?

Правда, на этом пути имеются реальные и потенциальные препятствия, причем как экономического, так и политического характера.

К первым следует отнести достаточно сложную логистику. Сегодня для доставки товаров используется в основном автомобильный транспорт, и единственный путь — это Военно-Грузинская дорога. Но, во-первых, она временами закрывается из-за схода лавин и селей. Во-вторых, в условиях далеко не самых лучших отношений между Тбилиси и Москвой нет абсолютной уверенности в том, что последняя по каким-то причинам не перекроет этот маршрут.

Поэтому в качестве альтернативы стороны хотели бы использовать схему поставок по морю через Одессу с использованием грузинских портов. Однако проблема заключается в необходимости снижения тарифов.

Кроме того, есть подозрение, что нынешние успехи в определенной степени являются результатом политической конъюнктуры. Так, по утверждению президента Новой экономической школы Грузии Пааты Шешелидзе, за непризнание Беларусью независимости Абхазии и Южной Осетии Грузии приходится покупать белорусские трактора и другую технику, чего в ином случае она бы не делала.

Так что если Кремлю удастся вынудить белорусские власти изменить свою политику в отношении Тбилиси, экономические достижения на этом направлении могут быстро завянуть.

В Сухуми обиделись

Пока, впрочем, предпосылок к такому развитию событий не наблюдается. Напротив, в Тбилиси Лукашенко назвал грузинов «близкими нам людьми» и подтвердил признание территориальной целостности Грузии. Более того, посетовал, что отторгнутую от нее Абхазию «превратили непонятно во что».

Как и следовало ожидать, это заявление немедленно вызвало негативный отклик с абхазской стороны, пусть формально не в слишком агрессивном тоне — было лишь «выражено сожаление».

Вместе с тем из Сухуми не преминули заметить: «Главе белорусского государства должно быть хорошо известно, что Абхазия является не «краем» Грузии, а государством, суверенитет которого в 2008 году… был официально признан Российской Федерацией». И далее: «Считаем недостойным лидеру Республики Беларусь, союзного с Россией государства, озвучивать подобные заявления, оскорбляющие Республику Абхазия».

Такие высказывания трудно расценить иначе, чем как откровенный призыв к вмешательству Москвы. Пока официальной реакции оттуда не последовало, однако сомнительно, чтобы Кремль вообще оставил без внимания не вполне лояльное поведение своего «главного союзника».

В подобной ситуации трудно ощущать уверенность в том, что намеченные планы развития белорусско-грузинского сотрудничества будут успешно реализованы.