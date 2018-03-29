Беларусь с показателем 0,9% заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в феврале 2018 года.

Лидером оказался Узбекистан — 1,1%. В Кыргызстане, Украине и Эстонии цены, как и в Беларуси, увеличились на 0,9%. Далее Казахстан — 0,6%, Азербайджан, Грузия, Латвия, Молдова и Россия — по 0,2%. В Таджикистане цены снизились на 0,1%, в Литве — на 0,2%, Армении — на 0,5%. Из Туркменистана данных нет.

По итогам первых двух месяцев 2018 года (февраль к декабрю 2017-го) Беларусь заняла четвертое место по росту цен (1,7%). Впереди Узбекистан (3,8%), Армения и Украина (по 2,4%). Ниже инфляция была в Кыргызстане (1,4%), Казахстане, Эстонии (по 1,3%), Грузии (0,8%), Молдове (0,6%), России (0,5%), Таджикистане (0,3%), Азербайджане, Латвии и Литве (по 0,2%) (данные по Азербайджану, Грузии и Эстонии неофициальные, по Туркменистану отсутствуют). В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились на 2,94% (за февраль — на 1%).