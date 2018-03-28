В Слуцке следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства отравления людей неизвестной жидкостью. Скончались уже пять человек.

Слуцкий РОСК проводит доследственную проверку, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

24 марта в Слуцкий РОВД поступила информация из районной больницы о доставлении трех граждан с признаками отравления неизвестным веществом. Около 19 часов 24 марта скончался 67-летний мужчина, около 10 часов 25 марта — 61-летняя женщина, около 6.45 26 марта — 55-летняя женщина.

Сообщалось, что умершие 23 марта работали на сортировке бытового мусора на городской свалке, находящейся вблизи деревни Лесище Слуцкого района. При сортировке мусора мужчина обнаружил пластиковую бутылку объемом 1,5 литра с неизвестной жидкостью, которая была воспринята как спиртосодержащая жидкость. Там ее и употребили. После распития и окончания работ мужчина и женщины разошлись по домам.

По информации следственных органов, в последующие дни за медицинской помощью обратились еще одна женщина и 42-летний мужчина с похожими симптомами отравления. Эти пациенты также умерли.

В рамках осмотров следственно-оперативной группой изъяты бутылка и другие вещи, которые направлены на экспертные исследования, в том числе для установления отравляющих веществ. Точная причина смерти людей будет определена по результатам судебно-медицинских экспертиз.