В первой декаде апреля в Беларуси потеплеет до +16°C. Такая температура будет в южной части страны. Об этом журналистам рассказал Роман Лабазнов, начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

— В ближайшие дни ожидается определенное потепление и повышение температуры преимущественно по югу до +14…16°С в дневное время, по северу, северо-востоку температуры будут слабоотрицательные и слабоположительные. В середине первой декады апреля время от времени ожидаем осадки, туман, слабый гололед, — отметил он.

По прогнозам синоптиков, в конце первой декады апреля будет преимущественно без осадков, местами — туман, преобладающая температура воздуха в ночные часы — 1… +5°С градусов, максимальная днем +6…12°С, в отдельные дни по югу Беларуси ночью будет + 6…9°С, днем +13…16°С.