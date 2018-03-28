Ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер театра и кино, автор песен и певец, «голос детства» многих россиян — Олег Анофриев. Ему было 87 лет.

«Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное», — написал актер Александр Олешко в Instagram. Артист скончался после продолжительной болезни. «В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», — отметил Олешко.

Олег Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера «Девушка с гитарой», в которой Анофриев впервые запел с экрана. Потом он снимался в фильмах «Простая история» (1960), «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Северный вариант» (1974), «Первый рейс» (1976), «Кот в мешке» (1978), «Там, на неведомых дорожках» (1982), «Тайна виллы «Грета» (1983), «Человек с бульвара Капуцинов» (1989) и других. В 1992 году он дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм «Быть влюбленным», в котором выступил одновременно и в качестве композитора.

Анофриев написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Его голосом поет герой Олега Даля в фильме «Земля Санникова» («Есть только миг»). Но, пожалуй, больше всего он известен как мастер озвучивания мультфильмов.

Классикой стал озвученный им мультфильм «Бременские музыканты» (1969), в котором артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1973), «Как Львенок и Черепаха пели песенку» (1974), «В порту» (1975) и другие.

Несколько поколений советских и российских детей слушали его голос каждый вечер в финальной заставке передачи «Спокойной ночи, малыши».