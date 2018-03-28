Сыновья белорусского президента — Виктор и Николай Лукашенко — посетили 28 марта посольство России в Минске и оставили записи в книге соболезнований, которая была открыта в связи с трагедией в Кемерово.

Вместе с Виктором Лукашенко пришли его старшая дочь Виктория — первая внучка Александра Лукашенко, 19-летняя студентка факультета международных отношений БГУ, а также 13-летний сын Александр, пишут Naviny.by.

«Хочу от всей нашей семьи, от нашего отца, от всех братьев выразить чувство глубокого соболезнования братскому народу российскому. Наш брат [Дмитрий] тоже находится сейчас в Москве, там почтит память. Действительно ужасная трагедия. Мы вместе с россиянами, вместе с родными и близкими, которые потеряли своих детей. Скорбим с вами», — сказал Виктор Лукашенко.

«Мы вместе с российским народом. Мы вместе с вами», — Добавил Николай Лукашенко.

Фото и видео Сергея Сацюка

Кроме того, вечером 28 марта в центре Минска возле Дворца спорта по призыву, распространенному в социальных сетях, состоялась общественная акция памяти о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Здесь собрались несколько сотен человек с белыми воздушными шарами, которые запустили в небо. Проезжавшие мимо автомобилисты в это время сигналили.

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