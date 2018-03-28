1. Рафинированный сахар и искусственные подсластители.

Рафинированные сахара не только повышают уровень инсулина, но и являются питательной средой для раковых клеток. Этот факт известен науке довольно давно.

Ещё в 1931 году немецкий нобелевский лауреат по медицине Отто Варбург впервые открыл, что опухоли питаются сахарами. Для роста и распространения онкоклеткам необходимы подсластители с высоким содержанием фруктозы, потому что они быстро метаболизируются.

Чем заменить?

Мёд, пальмовый сахар, сырая меласса, кленовый сироп, стевия.

2. Переработанное мясо.

Под переработанным мясом подразумеваются фабричные мясные продукты — бекон, сосиски, колбасы и т. п. Исследование, проведённое Гавайским университетом, выявило, что такие продукты повышают риск рака поджелудочной железы на 67%.

Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов, в том числе нитраты, которые улучшают вкус, но известны своей канцерогенностью. Особенно вредно копчёное мясо, потому что оно впитывает в себя смолы.

Чем заменить?

Покупайте нежирное мясо и готовьте его сами.

3. Искусственно выращенная рыба.

Коммерческое рыбоводство основано на разведении огромного количества рыбы (например, лосося) в крайне тесных условиях. В такой тесноте очень высок риск бактериальных, вирусных и паразитических эпидемий, поэтому рыбу обрабатывают антибиотиками, пестицидами и прочими канцерогенами.

Кроме того, фермерский лосось содержит гораздо меньше омега-3, чем дикий.

Чем заменить?

Покупайте дикую лососину — она дороже, но безопаснее.

4. Маринованные и копчёные продукты.

Обычно такие продукты содержат консерванты типа нитратов, которые продлевают их срок годности. Со временем эти добавки накапливаются в организме человека. В конечном итоге они приводят к разрушениям на клеточном уровне и могут вызвать рак.

При тепловой обработке копчёностей нитраты превращаются в гораздо более опасные нитриты.

5. Гидрогенизированные масла.

Гидрогенизированные масла (они же — транс-жиры) — это синтетический продукт, химический состав которого был искусственно изменён для более долгого хранения. Кроме того, для устранения запаха и улучшения вкуса в масло добавляются химикаты.

По данным исследований, гидрогенизированные и частично гидрогенизированные масла, входящие в состав фабричных продуктов, вдвое повышают риск рака груди.

Чем заменить?

Оливковое масло первого отжима, кокосовое масло или пальмовое масло.

6. Картофельные чипсы.

Эта популярная еда жарится в гидрогенизированном растительном масле, а затем обильно солится. По данным исследования, опубликованного в «New England Journal of Medicine», всего 30 г чипсов в день приводят к прибавлению 1 кг веса в год.

Кроме того, чипсы содержат транс-жиры, которые повышают уровень холестерина, и натрий, повышающий кровяное давление. А высокотемпературное обжаривание приводит к образованию акриламида — канцерогена, также содержащегося в сигаретах.

Чем заменить?

Жарьте чипсы сами, на полезном масле (например, оливковом).

7. Попкорн из микроволновки.

Попкорн из микроволновки — удобная и относительно здоровая еда, но вот пакет, в котором он готовится, — это совсем другое дело. Многие пакеты для приготовления попкорна в микроволновке содержат перфтороктановую кислоту (ПФОК).

Этот токсин существенно повышает риск рака груды, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, простаты, лёгких, щитовидки и крови.

8. Рафинированная белая мука.

При рафинировании мука лишается всех питательных свойств, а затем её отбеливают хлоргазом, чтобы сделать более привлекательной для потребителей. У белой муки очень высокий гликемический индекс — то есть она повышает уровень инсулина, не предоставляя питательных веществ.

Организм преобразует углеводы в сахар, так что продукты с высоким содержанием белой муки могут привести к росту инсулинорезистентности.

Чем заменить?

Цельнозерновая пшеничная, миндальная, ячменная мука.