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У свеце

В Великобритании строят радар для защиты от российской агрессии

В Великобритании на Шетландских островах строится новый радиолокатор.
11:20 27 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта billionnews.ru

Эта система, указал начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер, позволит полностью защитить воздушное пространство Великобритании в связи с растущим давлением со стороны России.

После окончания строительства остров Унст на севере Шотландии вернется к своей прежней сторожевой роли, которую он выполнял в годы холодной войны. Тогда на нем находился радар раннего предупреждения на северном фланге НАТО.

Министр обороны считает российскую угрозу серьезной

«Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии», — заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, этот радар является жизненно важным для защиты Великобритании. Строительство радиолокатора, которое обойдется казне в 10 миллионов фунтов стерлингов, связано, по словам главы оборонного ведомства с тем, что действия России не ограничиваются восточными границами Европы, и угроза для Великобритании «является серьезной и реальной».

Радиолокатор, по словам Хиллиера, «будет готов к работе в ближайшее время». После его ввода в эксплуатацию информация, полученная с помощью радара, будет передаваться в Национальный центр быстрого реагирования. Эта структура занимается, в частности, охраной воздушного пространства Великобритании и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби на перехват иностранных самолетов.

В течение последних пяти лет, по данным британского оборонного ведомства, военные самолеты поднимались в воздух по тревоге 69 раз.

Крынiца: Deutsche Welle
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