В центре Баку прогремел взрыв

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев, в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Диляры Алиевой, взорвался газ. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.

Фото: Vesti.az

После взрыва в магазине канцелярских товаров на первом этаже начался пожар. Сообщается, что в результате взрыва пострадал один человек.

Заместитель гендиректора ПО «Азеригаз» Руслан Алиев позднее рассказал, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка газа. «Вчера на территории велись какие-то раскопки и явно чувствуется, что газовая линия КСК была задета», — цитирует Алиева сайт Vesti.az.

На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.