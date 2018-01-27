Куда катится белорусский конькобежный спорт?

— Два года подряд ваш недавний подопечный чемпион мира среди юниоров Игнат Головатюк начинает сезон с домашнего национального рекорда среди взрослых. Это нормальная история?

— В мировой практике очень часто получается, что спортсмены показывают свои лучшие секунды именно в октябре-ноябре. Интенсивные предсезонные нагрузки выводят их к осени на пик своей спортивной формы, к первым этапам Кубка мира. Гораздо тяжелее выйти на второй пик в феврале-марте, к основным стартам сезона. Замечено, кто выигрывает октябрьские этапы, не всегда попадает на пьедестал планетарного первенства.

Поэтому очень актуально после первого соревновательного блока отправиться на сборы, куда-нибудь в тёплые страны и на велосипедах, именно так, поднимать общую и специальную подготовку. Так можно пополнить багаж, растраченный за соревновательный период. В январе снова на лёд, а в феврале уже начинается основной отрезок соревновательного календаря.

— В прошлом году Игнат лишь к концу сезона смог вернуть прежний домашний пыл, и опять же на турнире в Минске. На стартовых сезонных этапах Кубка мира он не приблизился к своему минскому рекорду, в Херенвейне и Ставангере медленнее преодолевая свои коронные 500 метров. Стоила ли овчинка выделки?

— Думаю, что да. Ему всего-то 20 лет, и парень только утверждается во взрослом спорте. Прошлый год для него стал пробным шаром, который он покатил по международным турнирам. Новый опыт принёс пользу.

Уже на третьем в Калгари он 33 сотых секунды сбросил с национального рекорда на 500 метров, а до того переписал лучшее достижение для страны на «тысяче». В первую очередь помогли быстрый канадский лёд, качеством которого всегда отличался высокогорный каток в Калгари, и своя хорошая готовность. Плюс осенние домашние рекорды вселили уверенность в том, что он может бежать быстро. И всё же хочу сказать, что на «тысяче» и 1500 метров его обыграли спортсмены, у которых он выигрывал в Херенвейне и Ставангере.

— Как сие можно объяснить?

— Это спринт! Его сложно заключить в привычные соревновательные рамки. Посмотрите, прошло немало крупных международных стартах сезона, а чемпионы и призёры — все разные. Но 35 секунд Игнату вполне хватило для того, чтобы попасть в 36 первых и выступить на Олимпиаде-2018. Причём, Головатюк отобрался и на дистанцию вдвое длиннее. В Южной Корее спринт побегут 36 конькобежцев у мужчин и 32 — у женщин. Напомню, что в стартовом листе не может быть более трёх спортсменов от одной страны.

— Рекорды Беларуси переписали ещё двое: Марина Зуева на 3000 метров и Виталий Михайлов на 5000. У Марины это шестое финишное время, которое открыло ей дорогу на олимпийский турнир. Мало того, Зуевой вполне возможно попасть в первую шестёрку и в Южной Корее. И это станет прорывом! Марина впервые выйдет на олимпийский овал в четырёх дисциплинах. Кроме 3000, ещё на 1500, 5000 м и в масстарте. Виталий же обосновался в середине четвёртого десятка. Михайлов и его жена Татьяна давно входят в сборную страны, их «личники» вроде растут, но не настолько, чтобы состязаться с элитой.

— Муж и жена Михайловы, по-моему, уже около четырёх лет работают с новым тренером Сергеем Мининым. По идее этого времени должно было хватить для продвижения наверх! По опыту знаю, что у зрелых спортсменов смена наставника, а с ней и направлений подготовки, как правило, приносит сдвиг в первые два года.

Но, достигли ли они своего предела — сложный вопрос. Ведь Анжелика Котюга стала чемпионкой мира после 32 лет! У нас такой вид спорта, что может побеждать как опытный, возрастной спортсмен, так и молодой. Те же лидеры мирового спринта россиянине 23-летний Павел Кулижников или на год старший Руслан Мурашов, а также немка Клавдия Пехштайн, которая выиграла последний этап Кубка мира на дистанции 5000 метров в возрасте более 45 лет — тому подтверждение.

— 26-летняя Ксения Садовская вернулась в сборную после перерыва. Как ей это удалось?

— Она тренировалась с юниорской командой, выиграла титул чемпионки страны и выполнила все критерии отбора для поездки на Кубки мира. В Калгари Садовская показала 39,32, могла и была готова бежать намного быстрее. Но пропуск двух сезонов Кубка мира, плюс давление негативно сказались на её состоянии. Она очень волновалась, но всё-таки вошла в соревновательный ритм. Хотя Ксения не смогла пробиться на олимпийский турнир, но стоит первой в списке запасных на Олимпиаду в беге на 500 м.

— В недавнем прошлом национальную сборную пополнил молодой Головатюк, ныне в Калгари за команду выступал Максим Дубойский. Кто-то ещё из бывших воспитанников юниорской сборной попал под опеку главного тренера Сергея Минина?

— Это прежде всего, Виктор Руденко и Анна Нифонтова. Антон Ильюшенко работал с ним до сентября, позже вернулся к личному наставнику. Молодые Алексей Кирпичник и Игнат Головатюк тренируются вместе с Людмилой Казакевич, которая с прошлого года в ассистентах у главного. Скажу, что Кирпичник, Дубовский, Чабан, Игнатенко, Кондратьев, Воробьева становились призёрами этапов Кубков мира среди юниоров и молодежи. Евгений Болгов, медалист чемпионата мира и кубкового планетарного этапа среди сверстников, нынешний первый номер юниорской сборной. Им по 19-23 года, они конкурентоспособны в своих возрастных турнирах, во взрослом же топе ребятам пока тяжело. Но они талантливы, а раз так, надо дерзать! Так, как это делает Марина Зуева.