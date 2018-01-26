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Завершено расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ

Для направления в суд передано уголовное дело о коррупции в системе ЖКХ. Руководителей предприятий из Минской, Могилевской и Витебской областей обвиняют во взятках и превышении полномочий. Эти действия повлекли повышение коммунальных услуг для граждан, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
12:26 26 студзеня 2018
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Фото: sk.gov.by

Уголовное дело возбуждено по материалам ГУБЭП МВД. По версии следствия, 40-летний житель Минского района с 2009 по 2015 год действовал от имени подконтрольных ему организаций и вовлек в преступную схему коммунальников.

«Семь руководителей районных предприятий системы ЖКХ умышленно заключили с коммерческими организациями, подконтрольными обвиняемому, договоры на поставку товарно-материальных ценностей (в большинстве случаев — насосного оборудования) по явно завышенным ценам», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

За это «некоторым должностным лицам» были переданы взятки — процент от суммы сделки. В результате предприятиям ЖКХ причинен ущерб на 677 тысяч рублей.

«Необоснованные потери, понесенные государственными предприятиями, повлекли повышение стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей — граждан Беларуси», — отметили в СК.

Кроме того, в 2009—2011 годах фигурант, действуя от имени фирмы, организовал изготовление и распространение рекламных буклетов, содержащих заведомо ложные сведения. А также сообщил ложную информацию о предприятии журналисту отраслевого издания.

Руководителя коммерческих организаций обвиняют по ч. 1 ст. 250 (Распространение ложной информации о товарах и услугах), ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 426 (Организация превышения служебных полномочий) и ч. 1 и 2 ст. 431 УК (Дача взятки).

А всех фигурантов-коммунальников — по ч. 3 ст. 426 УК (Превышение служебных полномочий). Также действия шестерых из них квалифицированы по ст. 430 (Получение взятки), а одного еще и по ч. 1 ст. 427 УК (Служебный подлог).

Предполагаемый организатор схемы и четыре директора предприятий ЖКХ заключены под стражу. В ходе следствия фигурантами был возмещен ущерб на 64 тысячи рублей. Также наложен арест на их имущество стоимостью почти 570 тысяч рублей.

«В адрес Министерства ЖХК следствием направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Среди прочего (…) об исключении случаев лоббирования интересов конкретных юридических и физических лиц», — добавили следователи.

Кроме того, представления направлены ряду исполкомов страны и Госкомитету по стандартизации.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Крынiца: TUT.BY
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