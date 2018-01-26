Виктор Прокопеня: «Нет лучшей рекламы сайтов, чем их блокировка»

— Позавчера в Беларуси был заблокирован сайт Charter 97, — написал Виктор Прокопеня в социальных сетях. — Я хотел написать это обращение в конце прошлого года, когда был заблокирован сайт «Белорусский Партизан», но не успел дописать, так как сайт возобновил работу в течение нескольких дней. До этого в стране 20 лет был полностью свободный интернет, если не считать краткосрочные блокировки сайтов во время протестных мероприятий. В древнегреческой мифологии у гидры, когда ей отрубали одну голову, на ее месте вырастало три. На мой взгляд, это самая подходящая метафора для объяснения того, что будет происходить дальше.

Нет лучшей рекламы сайтов, чем их блокировка. Опыт блокировки сайтов в госучреждениях показывает, что блокируемые сайты пользуются у чиновников огромной популярностью: просто доступ к ним происходит не с рабочих компьютеров, а с мобильных телефонов. Чтобы обойти блокировку, нужно поставить другую программу для доступа в интернет, например, Tor или Opera. Даже пенсионер справляется с этой задачей меньше чем за 5 минут. Нет смысла в том, чтобы рубить головы гидре или тушить пожар бензином. Заблокированный сайт, увеличив свой трафик за счет такой рекламы, скорее всего еще больше радикализируются, так же как радикализируется его аудитория. Google trends, хоть и не самый чистый инструмент для замера, уже показывает рост популярности заблокированного сайта на 20%. Возможный переход большого количества граждан на программы вроде Tor или Opera приведет к усложнению работы по расследованию преступлений в которых использовался интернет (сейчас таких все больше) — государство не сможет видеть не только когда граждане посещают заблокированные сайты, но и любые другие. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий станет невозможным. Как следствие – если раскрывать преступления сложнее, то преступность может вырасти. В случае, если действительно нужно будет закрыть доступ к каким-то сайтам во время какого-то “пожара”, а большинство граждан использует Тоr для доступа к интернету, закрыть доступ к этим сайтам станет невозможно. Сайты сегодня могут выкладывать весь свой контент в социальных сетях, например, instant articles в FB. В итоге все большее количество людей переходит в социальные сети для получения информации, что имеет ровно противоположный эффект от того, что подразумевает блокировка сайта. Блокировка СМИ без предупреждения и без предоставления времени на устранение нарушений — это осложнение международных отношений. Ущерб имиджу очевиден всем, про него даже нет смысла писать. В последнее время мы проделали огромную работу с американскими юристами и лоббистами, чтобы разблокировать платежную систему Paypal в Беларуси. Белорусы не могут воспользоваться этой платежной системой, в этом списке мы рядом с Зимбабве, Либерией и Северной Кореей. Рaypal необходим, чтобы маленьким компаниям было легче работать, а большие и так могут работать через свои филиалы. В случае продолжения ситуации с блокировкой сайтов это невозможно. В социальных сетях высказывают мнения, что президент лично отдал приказ о блокировке. Более вероятным мне кажется следующий сценарий: какое-то ведомство поставило свой интерес выше интересов государства. Получить 100 тысяч долларов на баланс своего ведомства, когда государство потеряло 100 миллионов – это классика жанра. Может пройти всего пара недель, и количество посещений на заблокированном сайте вырастет. Но эта посещаемость не будет отражаться в отчетах белорусских провайдеров. Зато это ведомство сможет сообщить о том, что по их статистике никто в Беларуси заблокированный сайт не посещает. В итоге отдельное ведомство в плюсе, а государству нанесен огромный ущерб. Это объяснение мне кажется наиболее вероятным.