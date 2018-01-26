В Москве – буря, а в Минске у чиновников затылки болят

Пока фильм не получил прокатного удостоверения от Министерства культуры, продажа билетов на киносеансы в столице приостановлена. Так как большинство из нас ленту не видело (хотя она уже вроде бы выложена в интернет), то невозможно от первого лица говорить о ее художественных достоинствах или просчетах. Но вот о том, что Министерство культуры Республики Беларусь, как на веревочке, ходит за Министерством культуры России, говорить приходится, потому что это очевидно.

Если бы в России несколько дней назад не появилось письмо деятелей культуры с призывом снять с проката «Смерть Сталина», в Минске, мне кажется, вряд ли бы этому фильму уделили пристальное внимание. Обычно республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости при Минкульте РБ приходит в кинотеатр на первый сеанс нового фильма, смотрит его вместе со всеми, а потом постфактум обозначает для фильма возрастное ограничение и дает заключение, соответствует ли фильм белорусскому законодательству.

По такому сценарию должны были развиваться события и сейчас. Поэтому фильм «Смерть Сталина» стоял в планах нескольких частных кинотеатров Минска, и ничего, как говорится, не предвещало. И то правда: почему, собственно, о тиране нельзя показывать комедию? Даже черную, злую, саркастическую? Лишь бы не безвкусица. В конце концов, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Или же не расстается совсем. Потому что нельзя постоянно со звериной серьезностью оглядываться на все события, выпавшие на нашу долю. Есть дни великой скорби – но именно что дни. А в целом жизнь хочется провести на оптимистической ноте. Тем более если ты здоровый человек. А как иначе смотреть в будущее?

Но в Москве случилась очередная идеологическая буря, и в Минске у чиновников сразу затылки болят.

Несколько дней назад ведущие российские общественные деятели назвали этот фильм «пасквилем на историю» и «плевком в лицо» всем, кто погиб во время Сталинградской битвы – 2 февраля будет отмечаться ее 75-летие. Издание «Комсомольская правда» вообще вышло с пугающим заголовком «Смерть Сталина» – комедия, которую мог бы снять Гитлер».

Мурашки по коже… Попробуй возрази после упоминания этого имени.

И фильм в России приговорили. К запрету. По крайней мере на ближайшее будущее.

Вслед за Москвой и у наших чиновников поднялись ушки на макушке. Нет бы раньше, самостоятельно – это был бы несколько другой разговор. А хождение строем за соседним государством вызывает ироническую улыбку. Сразу вспоминается хрестоматийное из прошлых времен: «Я Пастернака не читал, но осуждаю…»

Правда, Минкульт РБ оставил себе небольшой люфт для маневра. Было заявлено, что решение будет принято, как только будет получена копия для просмотра на носителе. А ее должны были получить 25 января. Так что сегодня, в день выхода газеты, ситуация наверняка уже прояснилась. Но я лично опасаюсь иного: вполне возможно, что фильм – обыкновенный кич. Обычно иностранцы (англичане особенно) о чужой истории и о чужих страданиях говорят свысока, а этот фильм произведен совместными усилиями Великобритании и Франции. И тогда действительно больно – от пошлости. Аж ком в горле. Помните у Андрея Вознесенского: «Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию – ностальгию по настоящему».