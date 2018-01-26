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Палітыка

Савецка-нямецкі хаўрус: вытокі і наступствы

Народная Воля
Лявон Баршчэўскі
Некалькі дзён таму магілёўскі гісторык-археолаг Ігар Марзалюк, які з’яўляецца дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, падчас пасяджэння “круглага стала”, што праводзіўся ў рэдакцыі газеты “Звязда”, заявіў літаральна наступнае (цытую паводле афіцыйнага сайта):
11:48 26 студзеня 2018
Памер шрыфта
Фота: euroradio.fm
“Нельзя только создателей БНР считать правопреемниками идей 1-го Всебелорусского съезда. Более того, демократического мандата и легитимной правопреемственности с Всебелорусским съездом Рада БНР на самом деле не имела, так как Всебелорусский съезд никогда требований независимости не озвучивал. Легитимным преемником и продолжателем идей Всебелорусского съезда был Белнацком. Да, съезд разогнали большевики Западного фронта, так как не хотели делиться властью с представителями белорусского народа. Но съезд сумел состояться и быть таким представительным именно потому, что большевистское центральное руководство, а точнее – лично Ленин и Сталин, поддержало его проведение”. Як на маю думку, чалавек з дыпломам гісторыка, а пагатоў – доктар навук, павінен умець...

Крынiца: Народная Воля
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