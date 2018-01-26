Прощальные слова

Он родился 16 марта 1964 года в Минске. Окончил художественный колледж имени Глебова. В изобразительном искусстве работал в основном в жанрах графики и плаката. Его работы экспонировались на персональных выставках в Беларуси, Германии, Дании, Польше, Украине.

Анемподистов – автор логотипов общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі!», рок-фестивалей «Басовішча» 2007-го и 2008 годов, обложек для альбомов белорусских групп N.R.M., «Партызанская школа», Змитера Войтюшкевича.

Михаил Анемподистов – один из наиболее активных создателей белорусской рок-поэзии. Ему принадлежат идея и тексты культового белорусскоязычного рок-мюзикла «Народны альбом». Песни на его стихи исполняют группы «Новае неба», IQ48, N.R.M., бард Кася Камоцкая.

Другое измерение Михаила Анемподистова

Миша, дорогой Миша… Друг детства…

Второй класс. Мы у Миши дома. Он навырезал пару сотен маленьких бумажных кружочков диаметром в сантиметр, все – разных цветов. Мы с ним сортируем их в цветовую гамму. Понимаем, что одного измерения – по семи цветам радуги – недостаточно, надо добавить хотя бы еще измерение от светлых тонов к темным, и все равно некоторые кружочки не вписываются.

Третий класс. Миша объясняет мне, как надо тренировать глаза, чтобы не прогрессировала близорукость. Много лет спустя я все еще делаю эти упражнения иногда. Фокусирую взгляд на предметах близких, подальше и совсем далеко – смотришь в одном направлении, но разворачивается целое измерение в нем.

Четвертый класс. Мы с Мишей делаем стенгазету у меня дома. Родители ушли куда-то в гости. Раскрашиваем фломастерами, но они почти высохли. «Если налить во фломастер одеколона, то он еще будет работать», – авторитетно говорит Миша. Ищем одеколон. Находим французские духи моей мамы. Заливаем – работает! Стенгазета успешно завершена. Но полфлакона «Шанели № 5» израсходовано, и я начинаю понимать, что мне за это влетит. Мы решаем подлить «другие духи», чтобы не было заметно. Идем в «Военторг», покупаем за 30 копеек маленький флакончик самого дешевого одеколона, вливаем его во французский дефицит. Почему мы не купили его для фломастеров? На следующий день одноклассницы с интересом обнюхивают нашу стенгазету – содержание и оформление оказываются не главными ее эффектами. Ольфакторное – обонятельное – измерение прибавилось! Но «Шанель» безвозвратно обесчещена военторговским хамским «Шипром», и мне за это, конечно, влетает.

Пятый класс. Мы делаем лягушек-оригами и устраиваем соревнования. Мои лягушки прыгают дальше, но Миша придумывает, как сделать их разноцветными, если использовать бумагу из журналов. Добавляет к длине и высоте прыжка эстетическое измерение.

Таких микросюжетов в памяти много. Он умел добавлять новые измерения во все, что делал. Талантливый, умный человек – он был для меня лицом современной белорусской культуры. В его добрых стихах, в тонком юморе, в его творчестве, в исключительной интеллигентности, в его принципиальности – во всем присутствовало дополнительное измерение, обогащающее мир, раскрывающее новые пространства, вдохновляющее окружающих находить удивительные, неожиданные ракурсы в их собственных проектах.

Спасибо тебе, Миша! За воспоминания, за игры, за дружбу, за детские ссоры, за искренность, за серьезные разговоры. За новые измерения. Ты не изменил себе – ушел в другое измерение, которое нам пока не понять.