Наталья Подольская: «Очень хочу второго!»

Наталья рассказала, что рождение сына очень изменило не только ее супруга Владимира Преснякова, но и ее саму.

Например, уже сейчас певица подыскивает дом в Испании для семейного отдыха. И это при том, что в отпуск семейство Пресняковых собирается только в июне!

— Мы снова поедем в Испанию, и вот на днях планируем оформлять аренду, — рассказала Наталья Подольская. — То есть за полгода я начала готовиться к летнему отдыху. Я хочу получить именно то, что нам надо, а не то, что осталось. Надо успеть купить нормальные билеты, а не в горячке их потом искать-покупать…

Артистка говорит, что планирует рождение второго ребенка. Правда, в перерывах между родами ей хотелось бы реализоваться в профессии.

«Сейчас меня опять раздирают мысли, потому что я очень хочу второго, — улыбается Наталья Подольская. — Но все-таки мне хочется успеть реализоваться в профессии. В паузе между первым и вторым ребенком…».