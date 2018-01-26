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Свецкая хроніка

Наталья Подольская: «Очень хочу второго!»

Бывшая солистка Могилевской филармонии, белоруска Наталья Подольская призналась, что серьезно задумалась о втором ребенке.
10:40 26 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта Presnykov-st.ru

Наталья рассказала, что рождение сына очень изменило не только ее супруга Владимира Преснякова, но и ее саму.

Например, уже сейчас певица подыскивает дом в Испании для семейного отдыха. И это при том, что в отпуск семейство Пресняковых собирается только в июне!

Мы снова поедем в Испанию, и вот на днях планируем оформлять аренду, — рассказала Наталья Подольская. — То есть за полгода я начала готовиться к летнему отдыху. Я хочу получить именно то, что нам надо, а не то, что осталось. Надо успеть купить нормальные билеты, а не в горячке их потом искать-покупать…

Артистка говорит, что планирует рождение второго ребенка. Правда, в перерывах между родами ей хотелось бы реализоваться в профессии.

«Сейчас меня опять раздирают мысли, потому что я очень хочу второго, — улыбается Наталья Подольская. — Но все-таки мне хочется успеть реализоваться в профессии. В паузе между первым и вторым ребенком…».

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
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